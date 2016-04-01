В Сумах хотят продать памятник Ленину

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Дмитрий Наталуха.
«На балансе КП «Дорремстрой» памятник Ленину просто ненужная вещь, а вот на балансе «Спорт для всех» - это уже будет 5 т бронзы. Загоняем цветняк. С операции получим 400К бабосов. На них купим спортинвентарь для первого в области спортзала для людей с инвалидностью. Бумажные дела проделаны», - написал он, показав решение горсовета.
Напомним: памятник Ленину, который стоял на центральной площади города, в 90-х был перевезен в сквер возле оз. Дуровщина, а в феврале 2014 года снесен активистами. Позже он был передан на баланс КП «Дорремстрой». Из его ноги сделали памятник Скороходу (читай Владимиру Голубничему).
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