У Сумах затримали шахрайку, яка нажилась на 700 тис. грн Слідство довело причетність 41-річної громадянки до скоєння щонайменше 6 шахрайств та однієї крадіжки. Попередньо, сума завданих нею збитків складає більше семисот тисяч гривень.

На раніше судиму й ніде не працюючу переселенку, яка тимчасово проживає в Сумах, працівники Сумського відділу поліції вийшли оперативним шляхом. Жінка була своєрідним кур‘єром у шахрайській схемі «ваш родич потрапив у ДТП і йому на термінову операцію потрібні гроші»; та мала спільників, які нині знаходяться на непідконтрольних Україні територіях.

Аферисти діяли нахабно і цинічно, обманюючи людей та майстерно «граючи» на їх родинних почуттях. Телефонуючи літнім сумчанам, зловмисники «розігрували» цілу виставу, вдаючи з себе їх скалічених в автомобільній аварії родичів. І просили гроші на термінові дороговартісні операції. Перелякані такими «новинами» люди погоджувалися віддати всі наявні гроші, адже були впевнені, що їх син чи онук і справді знаходиться на операційному столі. Шахраї говорили, що зараз має підійти дружина їх знайомого, котра й передасть зібрану готівку їм у лікарню.

І тоді у справу вступала жінка-кур‘єр. Отримавши від спільників адресу і всі інші необхідні їй відомості, вона приїздила до стареньких додому і забирала пакунки з грошима. Більшу частину переказувала своїм «напарникам», а дещо залишала собі на прожиття.

«На сьогоднішній день працівники слідства вже довели причетність затриманої жінки до шести фактів таких шахрайств, - коментує ситуацію Борис Сушицький, начальник Сумського відділу поліції. – Вона добре усвідомлювала свої дії, а під час чергового такого візиту, коли зрозуміла, що старенькі господарі запідозрили її у шахрайстві, «обмежилася» крадіжкою грошей з гаманця пенсіонерки. Наразі суд обрав затриманій міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і нині вона перебуває у слідчому ізоляторі».

Відтак, в поліції триває досудове розслідування, розпочате по ряду кримінальних проваджень, відкритих за ознаками ч.2 ст. 190 (шахрайство) та ч.2 ст. 185 (крадіжка) КК України. Встановлюється коло всіх причетних до скоєння шахрайств осіб.

Відділ комунікації поліції Сумської області