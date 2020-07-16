У Сумах комунальна аварія: громадський транспорт курсуватиме за частково зміненими маршрутами ережі по вул. Привокзальна.

Відтак, буде ОБМЕЖЕНО РУХ транспорту на ділянці по вул. Привокзальна в напрямку від Залізничного вокзалу до перехрестя вул. Привокзальна – вул. Троїцька з 29 ЛИПНЯ по 2 СЕРПНЯ. У зв’язку з цим служба руху сумського «Електроавтотрансу» частково змінює напрямки тролейбусних та автобусних маршрутів.