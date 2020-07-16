У Сумах комунальна аварія: громадський транспорт курсуватиме за частково зміненими маршрутами

ТРОЛЕЙБУСИ:
№4 «Аеропорт – Залізничний вокзал» – за напрямком маршруту №3;
№12 «Залізничний вокзал – Хімпром » – за маршрутом «ТЦ Берізка – Хімпром»;
№13 «Хіммістечко – Центроліт » – у зворотньому напрямку буде курсувати через вул. Горького – Центральний ринок – вул.Харківська до Хімпрому;
№15 А «Прокоф’єва – 9 мкрн – Прокоф’єва» – за маршрутом №15;
АВТОБУСИ:
№57 А «Баранівка – Центр» та №59 «Баси – Веретенівка» – у зворотньому напрямку по вул. Леваневського.
Просимо пасажирів планувати маршрути поїздок завчасно та з урахуванням змін.
Орієнтовний час перекриття – з 16:00; орієнтовний час зміни напрямків маршрутів – з 15:45