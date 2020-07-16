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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:05231

У Сумах комунальна аварія: громадський транспорт курсуватиме за частково зміненими маршрутами

ережі по вул. Привокзальна.
 Відтак, буде ОБМЕЖЕНО РУХ транспорту на ділянці по вул. Привокзальна в напрямку від Залізничного вокзалу до перехрестя вул. Привокзальна – вул. Троїцька з 29 ЛИПНЯ по 2 СЕРПНЯ. У зв’язку з цим служба руху сумського «Електроавтотрансу»  частково змінює напрямки тролейбусних та автобусних маршрутів.

ТРОЛЕЙБУСИ:

№4 «Аеропорт – Залізничний вокзал» – за напрямком маршруту №3;

№12 «Залізничний вокзал – Хімпром »  – за маршрутом «ТЦ Берізка – Хімпром»;

№13 «Хіммістечко – Центроліт » – у зворотньому напрямку буде курсувати через вул. Горького – Центральний ринок – вул.Харківська до Хімпрому;

№15 А «Прокоф’єва – 9 мкрн – Прокоф’єва»  – за маршрутом №15;

АВТОБУСИ:

№57 А «Баранівка – Центр» та №59 «Баси – Веретенівка» – у зворотньому напрямку по вул. Леваневського.

Просимо пасажирів планувати маршрути поїздок завчасно та з урахуванням змін.

Орієнтовний час перекриття – з 16:00; орієнтовний час зміни напрямків маршрутів – з 15:45

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