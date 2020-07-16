Прокуратура Сумщини підбила підсумки за перше півріччя З початку року прокурорами направлено до суду 1949 обвинувальних актів. До державної власності повернуто 904 га землі вартістю 124 млн грн

У прокуратурі Сумщини під головуванням прокурора Сумської області Григорія Кондратенка відбулась нарада, на якій обговорили результати роботи за 6 місяців 2020 року. За вказаний період органами прокуратури Сумщини спільно з іншими правоохоронними органами проведена значна робота, спрямована на захист прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Так, з початку року до суду направлено 1949 обвинувальних актів, зокрема, 88 за фактами вчинення корупційних діянь, 129 у сфері бюджетних відносин (з них 7 – будівництво автодоріг), 48 у сфері земельних відносин, 30 у лісовій сфері.

З початку року задокументовано діяльність 2 організованих злочинних групу сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, до суду спрямовано 36 обвинувальних актів. Викрито діяльність 7 організованих груп з направленням до суду обвинувальних актів стосовно 23 осіб. Засуджено 5 осіб до реальної міри покарання (від 8 до 14 років позбавлення волі), всі з конфіскацією майна.

Розпочато 8 кримінальних проваджень за фактами ухилення від сплати податків. До бюджету відшкодовано 11,9 млн грн. За документами реагування прокурорів скасовано незаконні судові рішення щодо 64 осіб. Ще стосовно 10 осіб рішення скасовано за касаційними скаргами прокурорів.

Реалізуючи функцію представництва інтересів держави в суді, прокурорами пред’явлено позовів на суму майже 519 млн грн. Реально виконано судовихрішень на суму понад 115 млн грн, до державної та комунальної власності повернуто 904 га земель вартістю 124 млн грн. Добровільно відшкодовано відповідачами коштів та майна майже на 160 млн грн.

У сфері захисту прав і свобод дітей до судів спрямовано 38 позовів на суму понад 67,4 млн грн. Зокрема, забезпечено реагування на факти незаконної передачі 630 га землі освітнього призначення на 54 млн грн. За прокурорського втручання передано у комунальну власність територіальної громади приміщення дитячого садка вартістю 5,3 млн грн, повернуто 233 га земель освітнього призначення вартістю 13,7 млн грн. Рішенням судів зобов’язано органи місцевого самоврядування оформити правовстановлюючі документи на землю під будівлями та спорудами 7 навчальних закладів площею понад 18,5 га. Не допущено випадків незаконного притягнення дітей до кримінальної відповідальності.

Прес-служба прокуратури області