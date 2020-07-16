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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4480

В Ромнах соревнуются кинологи-тюремщики

29 июля на базе учебно-тактического полигона Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины начались двухдневные соревнования кинологов на Первенство Северо-Восточного Межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.

В соревнованиях принимают участие кинологи со служебными собаками из Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областей.

Кинологи продемонстрируют уровень подготовки розыскных собак по таким видам соревнований (общий курс подготовки, специальный курс подготовки, который включает в себя поиск стреляных гильз, обыск местности, выбор вещи по запаху человека, работа по следу, задержание человека, который совершает побег (охрана задержанного и защита младшего инспектора-кинолога) и полоса препятствий.

Выбор места проведения соревнований не случаен, ведь кинологический центр ГСЧС Украины по уровню специалистов и материально-технической базы считается одним из лучших в Европе.

Право
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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