В Ромнах соревнуются кинологи-тюремщики 29 июля на базе учебно-тактического полигона Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины начались двухдневные соревнования кинологов на Первенство Северо-Восточного Межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.

В соревнованиях принимают участие кинологи со служебными собаками из Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областей.

Кинологи продемонстрируют уровень подготовки розыскных собак по таким видам соревнований (общий курс подготовки, специальный курс подготовки, который включает в себя поиск стреляных гильз, обыск местности, выбор вещи по запаху человека, работа по следу, задержание человека, который совершает побег (охрана задержанного и защита младшего инспектора-кинолога) и полоса препятствий.

Выбор места проведения соревнований не случаен, ведь кинологический центр ГСЧС Украины по уровню специалистов и материально-технической базы считается одним из лучших в Европе.