Сегодня «Виктория» сыграет решающий матч кубка Украины (трансляция)

ФК «Виктория» будет принимать на своем поле ФК «Олимпия» из Савинцев с Полтавщины. Начало игры в 17.00.
Первый матч в Полтаве завершился вничью 1:1.
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