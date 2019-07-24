Сумчанки стали чемпионками Украины по жиму лежа

Сумские силачки Анна Рыкун и Виктория Лишневская завоевали по золотой медали. Анна Рыкун стала первой в категории до 57 кг с показателем 110 кг. Виктория Лишневская стала чемпионкой в весе 63 кг с результатом 92,5 кг.
26 июня состоялся открытый чемпионат Сум по многоповторному жиму штанги лёжа....
Чемпионат Сум по жиму лежа и классическому жиму лежа среди всех возрастных групп, посвященный памяти почетного гражданина города Сумы, майора...
В Люксембурге завершился чемпионат Европы по жиму штанги лежа....
3-4 августа в Днепре проходил чемпионат Украины по парапауэрлифтингу....
Сумчанка Анна Рыкун стала мастером спорта международного класса по жиму лежа....