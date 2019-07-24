Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30205

Сумчанки стали чемпионками Украины по жиму лежа

28 июля в городе Мангуш (Донецкая область) начался чемпионат Украины по жиму лежа, в котором приняли участие спортсменки из Сум.

Сумские силачки Анна Рыкун и Виктория Лишневская завоевали по золотой медали. Анна Рыкун стала первой в категории до 57 кг с показателем 110 кг. Виктория Лишневская стала чемпионкой в весе 63 кг с результатом 92,5 кг.

Спорт Жим лежа
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В Сумах провели чемпионат по многоповторному жиму штанги
30.06.2020 14:32

В Сумах провели чемпионат по многоповторному жиму штанги

26 июня состоялся открытый чемпионат Сум по многоповторному жиму штанги лёжа....

В Сумах пройдет чемпионат города по жиму памяти Александра Ткаченко
27.01.2020 14:59

В Сумах пройдет чемпионат города по жиму памяти Александра Ткаченко

Чемпионат Сум по жиму лежа и классическому жиму лежа среди всех возрастных групп, посвященный памяти почетного гражданина города Сумы, майора...

Сумчане с «золотом» чемпионата Европы по жиму
11.08.2019 08:08

Сумчане с «золотом» чемпионата Европы по жиму

В Люксембурге завершился чемпионат Европы по жиму штанги лежа....

Сумские силачи выступили на чемпионате Украины по парапауэрлифтингу
06.08.2019 15:19

Сумские силачи выступили на чемпионате Украины по парапауэрлифтингу

3-4 августа в Днепре проходил чемпионат Украины по парапауэрлифтингу....

Сумская силачка стала мастером спорта международного класса
24.07.2019 17:56

Сумская силачка стала мастером спорта международного класса

Сумчанка Анна Рыкун стала мастером спорта международного класса по жиму лежа....

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Сумчанки стали чемпионками Украины по жиму лежа
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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