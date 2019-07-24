Сумчанки стали чемпионками Украины по жиму лежа 28 июля в городе Мангуш (Донецкая область) начался чемпионат Украины по жиму лежа, в котором приняли участие спортсменки из Сум.

Сумские силачки Анна Рыкун и Виктория Лишневская завоевали по золотой медали. Анна Рыкун стала первой в категории до 57 кг с показателем 110 кг. Виктория Лишневская стала чемпионкой в весе 63 кг с результатом 92,5 кг.