У Сумах роздають по 100 тисяч на конкурсі проєктів у сфері роботи з дітьми та молоддю

До розгляду приймаються проєкти, спрямовані на утвердження патріотизму, духовності, моральності, та формування загальнолюдських життєвих цінностей у молоді; формування та пропаганда у молоді здорового та безпечного способу життя; створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, дозвілля молоді; розвиток неформальної освіти – здійснення заходів, спрямованих на набуття знань, навичок поза системою освіти; зайнятість молоді – створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проєкту, заходу), що подається для участі в конкурсі, становить 100 тис. гривень.

Прийом документів триватиме по 20 вересня.

Деталі можна дізнатись за цим посиланням або за тел.: 70-05-17.