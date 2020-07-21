На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео) 28 июля в 23:58 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в пгт Воронеж Шосткинского района.

На тушение направили дежурное отделение 30-го государственного пожарно-спасательного поста, которая дислоцируется в поселке. Также, преодолев расстояние в 12 км, из райцентра на место вызова прибыло отделение дежурного караула 4-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, возгорание заметили соседи, которые сообщили хозяев дома о пожаре и позвонили спасателям. Огонь охватил веранду, кровлю и перекрытие на значительной площади. Возникла угроза распространения пламени непосредственно на жилые помещения.

В 00:32 удалось предотвратить опасность и локализовать возгорание. В 1:28, использовав 6 т воды, пожар полностью ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 6 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.