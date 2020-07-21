Завтра у центрі Сум пройде Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід «Не лінуйся! Рухайся!» Бажаючих активно відпочити чекають у Сумах на Покровській площі 1 серпня 2020 року о 12.00 годині.

Управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації разом з комунальним закладом «Спорт для всіх» продовжують впроваджувати відкриті мультиспортивні простори в рамках Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Не лінуйся! Рухайся!».

Цієї суботи, 1 серпня 2020 року на Покровській площі біля Альтанки будуть проводитися заходи, що передбачають організацію тренувань з тренерами, спортсменами, спортивними федераціями з метою залучення громадян до регулярних занять фізичною культурою і спортом та пропагандою здорового способу життя.

Спортивну суботню руханку для всіх вікових категорій проведе майстер спорту зі спортивної акробатики, тренер групових та індивідуальних занять з фітнесу Крістіна Чередник.

Також всі охочі, які полюбляють танцювати, зможуть зануритись на тренуванні «Zumba» у запальні танці під керівництвом сертифікованого тренера танцювального проекту «Живи танцюючи!» Олени Шкурат.

Вихованці Сумської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Динамо» з хокею на траві продемонструють навички володіння клюкою під керівництвом тренерів-викладачів: майстра спорту міжнародного класу Діани Тагієвої та заслуженого тренера України Наталії Кукаріної.