На Сумщине затянули дело о финансировании терроризма В соответствии со ст. 16 Закона Украины «О прокуратуре», осуществляя функции прокуратуры, прокурор является независимым от любого незаконного влияния, давления, вмешательства и руководствуется в своей деятельности только Конституцией и законами Украины.

Более того, действующим законодательством предусмотрен порядок обжалования действий или бездействия прокурора. В то же время нередко лица, которых прокуроры привлекают к уголовной ответственности, действуют вне закона, прибегая к определенным манипуляциям.

Так, УСБУ в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры расследует ряд уголовных производств в отношении должностных лиц ООО, которое в период 2016-2017 годы поставляло и реализовывало на территории «ЛНР» произведенную в Украине продукцию, тем самым осуществляли финансирование террористической организации. В настоящее время одно лицо уже осуждено. Еще в отношении одного сотрудника ООО следствие завершено еще в 2018 году, однако до сих пор продолжается выполнение требований ст. 290 (открытие материалов другой стороне) УПК Украины, поскольку подозреваемый постоянно меняет защитников, в том числе привлекает таких с недостатками зрения и требуют больше времени на ознакомление с материалами. Еще двум лицам сообщено о подозрении, и они объявлены в розыск.

Вместе с тем, следователь обратился в суд с ходатайством, согласованным прокурором, о наложении ареста на имущество предприятия, расположенного в Днепропетровской области. Судом первой инстанции ходатайство было удовлетворено, однако апелляционный суд отменил это решение.

Параллельно с реализацией своих законных прав на обжалование, приближенные к руководству ООО лица организовали ряд заказных публикаций в СМИ оскорбительного содержания, содержащие недостоверные данные и недопустимы призывы, а также устроили несколько акций с участием якобы работников предприятия.

В свою очередь процессуальные руководители обратились в Совет прокуроров Украины с сообщением об угрозе независимости прокурора. Рассмотрев указанное сообщение, Совет признал, что вмешательство в профессиональную деятельность прокурора, связанную с осуществлением им своих полномочий в рамках уголовного производства, является недопустимым.

Более того, постановлением заместителя Генерального прокурора 20 июля 2020 года с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства и привлечения виновных к ответственности дальнейшее досудебное расследование поручено Главному следственному управлению СБУ.

Прокуратура области еще раз призывает определенную категорию лиц к безусловному соблюдению принципов независимости прокурора и воздержаться от влияния в любой форме на прокурора с целью препятствования выполнению служебных обязанностей или принятия им незаконного решения.

В то же время напоминает, что за вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа предусмотрена уголовная ответственность, сообщает пресс-служба прокуратуры области.