Виктория с Сумщины проиграла в финале кубка Украины Сегодня, 29 июля, в Николаевке Белопольского района прошел ответный матч финала кубка Украины по футболу среди аматоров.

Местная Виктория принимала Олимпию из Савинцев на Полтавщине. После ничейной игры 1:1 в гостях неделю назад сегодня наши земляки минимально проиграли 0:1.