В Конотопе умер мальчик, сбитый полицейским год назад (видео) О смерти ребенка, которого 7 июня прошлого года сбили в центре Конотопа, сообщил мэр города Артем Семенихин.

По его словам, 11-летний мальчик, который после аварии был в больнице в вегетативном состоянии, сегодня умер.

Напомним: ДТП произошло в Конотопе по улице Успенской-Троицкая 7 июня 2019 года, около 18:30. Автомобиль местного отделения полиции, двигаясь по проезжей части, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который в это время перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

На место происшествия сразу выехали руководитель ГУНП в области, представители подразделения внутренней безопасности, кадрового аппарата, ведущие специалисты Следственного управления ГУНП в области, следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции. Работниками ГБР выясняют обстоятельства и причины аварии.

В данный момент продолжается суд над уже бывшим полицейским, который находился за рулем автомобиля.

В ходе следствия, проведенного следователями Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, установлено, что ДТП произошло около 18.30 7 июня 2019 в г. Конотоп. Полицейский сектора реагирования патрульной полиции Конотопского ОП, управляя служебным автомобилем «Volkswagen Passat» и двигаясь по ул. Успенско-Троицкая, допустил наезд на малолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок получил тяжелые телесные повреждения, фактически лишился возможности вести полноценный образ жизни. Согласно заключению экспертизы водитель пренебрег мерами безопасности дорожного движения, допустил превышение максимальной скорости движения транспортного средства в населенном пункте.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Подробности той аварии здесь.