Мэр Тростянца заявил о планировании покушения на него

«СПОЧАТКУ МЕНЕ ПЛАНУВАЛИ ВБИТИ, НЕ ВИЙШЛО.
СЬОГОДНІ РОЗПОЧАЛАСЯ ЗАМОВНА АКЦІЯ ДИСКРЕДИТАЦІЇ.
(всі подробиці завтра)», - написал он.
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