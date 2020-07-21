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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумська молодь може отримати фінансування власних соціальних проєктів

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) оголошує набір молодіжних команд для міжнародної інноваційної програми UPSHIFT Україна.

Молоді люди з усієї України зможуть отримати менторську підтримку та фінансування до 60 тисяч гривень для реалізації власних проектів у сфері соціальних інновацій.

Глобальна інноваційна програма UPSHIFT впроваджується ЮНІСЕФ у 23 країнах світу, щоб навчити молодь навичкам 21 століття та поширювати знання про соціальні інновації. Участь у програмі передбачає роботу з менторами та фінансову підтримку для молодіжних ініціатив, які направлені на вирішення проблем молоді та пошуку інноваційних рішень для їхніх громад.

До участі в онлайн програмі запрошують молодіжні команди з 3-5 учасників віком від 14 до 22 років з усіх областей України. Для подачі необхідно заповнити та подати до 15 серпня 2020 р просту заявку за посиланням: https://bit.ly/UpshiftUkraine.

Організатори особливо зацікавлені підтримати проекти у таких сферах, як медіаграмотність та безпека в інтернеті; діджиталізація, освіта та культура онлайн, особливо під час пандемії COVID-19; навколишнє середовище та зміна клімату; працевлаштування молоді, соціальне підприємництво та навички; психологічне здоров’я підлітків та молоді.

«Через пандемію понад 1,6 мільярда дітей та молоді в усьому світі не можуть відвідувати заняття та переходять на дистанційне навчання. Зараз як ніколи важливо, щоб молодь отримала необхідні навички та компетенції для їх розвитку.  Ми проводимо набір на програму UPSHIFT онлайн, щоб молоді люди з усіх куточків України могли долучатися та отримувати ті навички, що допоможуть їм стати успішними в майбутньому», - зазначила Лора Білл, В.о голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Програма UPSHIFT впроваджується в Україні з 2018 року в співпраці з ГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова». «Ми почали реалізацію UPSHIFT з одного міста Харкова, а сьогодні розширили програму на всю Україну. Це показує, що UPSHIFT має величезний попит серед молоді. Наш Фонд вже сім років працює у напрямку профорієнтування та працевлаштування. І за цей час ми не раз переконалися, як важливо розвивати компетенції та надавати можливості молоді, що у перспективі допоможе їй знайти гідне місце роботи. Більш того, завдяки програмі молоді люди приносять користь суспільству, втілюють проекти, які можуть змінити життя громад в Україні», - розповіла Ірина Фоменко, Голова правління ГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова».

У 2018-2020 роках у програмі взяли участь більше 700 молодих людей. Загалом, 90 молодіжних команд отримали фінансування для своїх проектів на загальну суму близько 6 млн. гривень від Європейського Союзу, Уряду Японії, ING Bank та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Більше про програму на сайті UPSHIFT Україна або на Фейсбук сторінці. Відео історії учасників програми на Ютьюб каналі ЮНІСЕФ за посиланням.

За детальною інформацією звертайтеся до: Ніна Сорокопуд, ЮНІСЕФ в Україні, тел. +380503882951, nsorokopud@unicef.org

Довідкова інформація:

ЮНІСЕФ у своїй діяльності відстоює права і добробут кожної дитини. Спільно з партнерами ЮНІСЕФ працює у 190 країнах і територіях задля переведення цього зобов'язання у площину практичних дій, докладаючи особливих зусиль для охоплення найуразливіших і соціально виключених дітей, заради всіх дітей, де б вони не знаходилися.

ГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова» – це українська неурядова громадська організація, діяльність якої з 2013 року спрямована на підвищення рівня спроможності та матеріального добробуту громадян України шляхом сприяння працевлаштуванню та самозайнятості.

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