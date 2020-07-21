На Сумщине еще 17 случаев коронавируса

За последние сутки подтверждено 17 новых случаев коронавируса. За сутки 2 человека выздоровело (всего таких 337), 1 человек умер (всего 8 ). Лечатся 139.
Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
По состоянию на 30 июля в Сумской области 484 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
В Украине за сутки подтверждено 1197 случаев заболевания (это очередной рекорд)....
Лабораторный центр советует остановить работу заведения....
В Недригайлове на Сумщине 29 июля скончался 86-летний мужчина, у которого был подтвержден COVID-19....