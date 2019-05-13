В Тростянце расследуют дело по покушению на мэра Бову Сначала планировали убить, теперь пытаются любым способом дискредитировать перед выборами.

Об этом сообщается на странице Тростянецкого горсовета в Фейсбуке.

«Жители громады должны знать, что продолжается досудебное расследование по делу покушения на жизнь мэра Юрия Бовы, которое готовилось в Тростянце. Именно поэтому возле городского головы находится два охранника, которые содержатся за счет государственного бюджета.

Покушение на жизнь мэра правоохранителям удалось предупредить и тогда некоторые пророссийски настроенные лица решили действовать другими методами, чтобы дискредитировать мэра Тростянецкой громады и помешать его участию в местных выборах 25 октября 2020 года.

Об этом городской голова Юрий Бова лично заявил местным журналистам и общественным активистам, в том числе и оппозиционным к Тростянецкой городской власти.

Все они собрались в стенах Тростянецкого городского совета, чтобы узнать о результатах рабочего визита к городскому голове Юрию Бове начальника сектора Управления стратегических расследований в Сумской области ДВР НП Украины Евгения Мартыненко.

Озвучивая итоги проведенных следственных действий, городской голова Юрий Бова сообщил, что на его составлено 4 протокола о совершении административных правонарушений. Речь идет о размещении в газете «Круглый двор», соучредителем которой является Бова Г. А. - жена мэра, трех объявлений Тростянецкой городского совета, касающиеся земельных вопросов коммунального имущества.

«Меня обвиняют в том, что я лично разместил эти объявления в газете, к которой имеет отношение моя жена, и не сообщил об этом Национальное агентство по предупреждению коррупции», - сообщил городской голова.

Юрий Анатольевич подчеркнул, что с решением следователя не согласен, вины в своих действиях не видит, так как ни его жена, ни он лично, ни другие члены его семьи не получают никакой материальной выгоды, ни одной гривны от деятельности газеты «Круглый двор». Прибыли редакции скромные. Их хватает только на выплату заработной платы, уплату налогов, приобретение бумаги для печати издания. Редакция «Круглого двора» даже не имеет собственного транспорта.

Действующее законодательство обязывает органы местного самоуправления размещать объявления, касающиеся их деятельности, в печатных изданиях. Решением сессии Тростянецкого городского совета определены для освещения деятельности Тростянецкой городского совета газету «Круглый двор» с целью экономической целесообразности, учитывая более низкие расценки, чем в других тростянецкий газетах.

Решением сессии Тростянецкого городского совета № 39 от 20.03.2015 г. определено областной еженедельник «Круглый двор» печатным средством массовой информации для освещения деятельности Тростянецкой городского совета, его исполнительного комитета, аппарата и других структурных подразделений.

Сектор Управления стратегических расследований в Сумской области ДВР НП Украина не запрашивал у Тростянецкого городского совета документы заранее, следователь работал сегодня в кабинете городского головы в течение нескольких часов. «Почему бегом-второпях все делается? Потому что выборы скоро начинаются!», - заметил Юрий Бова.

- Сегодня началась кампания по дискредитации меня, как городского головы! Совершают эти действия определенные пророссийски настроенные лица, стремящиеся к пророссийскому реваншу в Тростянце, некоторые другие политические силы, - подчеркнул Юрий Бова.

Точку в этом деле поставит суд. А Юрий Анатольевич подчеркнул, что он против любых коррупционных схем в нашей громаде, он - за открытость и прозрачность действий власти. Наш мэр и впредь будет прилагать все возможные усилия для разоблачения коммерческих злоупотреблений, которые допускались в Тростянецком районе ранее», - говорится в сообщении.