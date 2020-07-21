В Сумах взяли под стражу подозреваемую в мошенничестве

Сумской местной прокуратурой сообщено о подозрении 41-летней жительнице г. Сумы, которая обманула доверчивых пенсионеров более чем 700 тыс. грн. По ходатайству прокуратуры подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данным следствия, проведенного Сумским отделом полиции, злоумышленник, личность которого сейчас устанавливается, звонил пенсионерам, называясь сыном или внуком, сообщал, что попал в ДТП и ему срочно необходимы деньги на лечение. Напуганные пенсионеры называли сумму, которая есть в наличии. Далее якобы «родственник» говорил, что через некоторое время за деньгами подойдет знакомая. Через несколько минут приходила подозреваемая, которой доверчивые люди отдавали все свои сбережения, а это от 50 тыс. грн до 400 тыс. грн. Только за 2 месяца мошенники обманули 6 человек и обогатились на 700 тыс. грн.
Более того, придя однажды за наличными к пенсионерке, подозреваемая похитила у нее еще и банковскую карточку. До этого женщина уже была осуждена за разбой и кражи.
Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему) и ч. 1 ст. 357 (тайное похищение официального документа) УК Украины. За содеянное подозреваемой грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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