В Сумах взяли под стражу подозреваемую в мошенничестве По ходатайству прокуратуры взято под стражу женщину, которая по известной схеме обманула доверчивых пенсионеров более чем 700 тыс. грн.

Сумской местной прокуратурой сообщено о подозрении 41-летней жительнице г. Сумы, которая обманула доверчивых пенсионеров более чем 700 тыс. грн. По ходатайству прокуратуры подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, проведенного Сумским отделом полиции, злоумышленник, личность которого сейчас устанавливается, звонил пенсионерам, называясь сыном или внуком, сообщал, что попал в ДТП и ему срочно необходимы деньги на лечение. Напуганные пенсионеры называли сумму, которая есть в наличии. Далее якобы «родственник» говорил, что через некоторое время за деньгами подойдет знакомая. Через несколько минут приходила подозреваемая, которой доверчивые люди отдавали все свои сбережения, а это от 50 тыс. грн до 400 тыс. грн. Только за 2 месяца мошенники обманули 6 человек и обогатились на 700 тыс. грн.

Более того, придя однажды за наличными к пенсионерке, подозреваемая похитила у нее еще и банковскую карточку. До этого женщина уже была осуждена за разбой и кражи.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему) и ч. 1 ст. 357 (тайное похищение официального документа) УК Украины. За содеянное подозреваемой грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.