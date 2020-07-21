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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23141

На Сумщине усилили карантин на территории Недригайловского и Середино-Будского районов

Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Усиление противоэпидемических мероприятий на указанных территориях связано с широким распространением COVID-19.

На основании представления Главного государственного санитарного врача Сумской области Владимира Збаражского от 29 июля в связи с осложнением эпидемической ситуации с коронавирусной инфекции COVID-19 в поселке городского типа Знобь-Новгородское Середина-Будского района и Недригайловском районе главам райгосадминистраций и руководителям органов местного самоуправления необходимо обеспечить организацию самоизоляции для установленных контактных лиц с проведением медико-санитарного наблюдения в течение 14 дней с момента последнего незащищенного контакта и лабораторного обследования.

В случае выявления лиц с признаками острых респираторных и других заболеваний, которые не исключают COVID-19, необходимо будет организовать проведение лабораторного обследования методом ПЦР в вирусологической лаборатории Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины.

Вместе с этим специалистам по первичной медицинской помощи совместно с работниками Национальной полиции обеспечить действенный контроль за соблюдением самоизоляции контактными лицами. Функционирование медицинских учреждений на территории указанных районов возможно только в режиме строгого соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Члены комиссии приняли также решение запретить проведение массовых (развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других, кроме культурных) мероприятий, а также деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению и посещения учреждений дошкольного образования.

В то же время в Недригайловском и Середина-Будском районах усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий населением, предприятиями и организациями, предоставляющими услуги по обслуживанию населения. Что касается общественного транспорта, то перевозчикам необходимо обеспечить неукоснительное выполнение правил перевозки пассажиров на период карантина (обязательное пребывание водителей и пассажиров в масках, проведение дезинфекции транспорта, допускать к работе водителей после обязательного контроля состояния здоровья медицинским работником, проведения температурного скрининга и опрос на наличие признаков COVID-19).

Сергей Банников также отметил главам райгосадминистраций и руководителям местных органов самоуправления на необходимости рассмотрения вопроса об ограничении движения общественного транспорта и внеочередного обследования методом ИФА всех медицинских работников и работников социальной сферы.

Общество Карантин Коронавирус
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