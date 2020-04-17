Сумчан запрошують на онлайн-лекцію «Вибори 2020: як не бути обдуреним»

Ці вибори будуть проходити за абсолютно новими правилами, прийнятими буквально вчора.
ЦУКР запрошує всіх охочих приєднатися до онлайн-лекції за участі Олександра Бурмагіна, очільника Платформи прав людини, аби дізнатися про:
- Яким буде цей виборчий процес
- Що нам потрібно знати про Виборчий кодекс
- Чого нам очікувати від медіа під час виборів
- Як споживати інформацію, щоб не бути обдуреними
Лекція відбудеться 31 липня об 11:00. Реєстрація для участі не потрібна, надіслати свої питання до спікера можна через цю форму: http://cukr.city/vybory-lektsiya.
Посилання в Zoom: http://cukr.city/zoom-event.
Захід проводиться в рамках реалізації проєкту «Гарна спроба, але ніт!», який здійснюється ГО «Місто розумних» за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.
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