На Сумщине из ФАПа украли компьютер

Несколько дней назад, ночью, он разбил стекло в окне ФАПа, проник внутрь и вынес системный блок, монитор и другие составляющие рабочей станции. Затем доставил «добычу» в райцентр, и заложил в ближайшем ломбарде.
Работники полиции «вычислили» вора на следующий день, однако им потребовалось определенное время для установления местонахождения похищенной техники. Сотрудники ломбарда, к которым обратились оперативники, не только подтвердили наличие у них разыскиваемого компьютера, но и узнали мужчину, который принес его.
«Злоумышленнику 43 года, он нигде не работает, перебивается случайными заработками. Ранее уже был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений, - комментирует ситуацию Олег Юрко, и.о. начальника Ахтырского отдела полиции. - Сейчас в рамках открытого по ч.3 ст. 185 УК Украины уголовного производства начатое и продолжается досудебное расследование. Суд избрал вору мера пресечения в виде содержания под стражей».
В полиции задержанного проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Ахтырки и Ахтырского района, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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