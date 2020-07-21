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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:36198

Фейковый банкир обманул глуховчанку на 5 тысяч

Как установили правоохранители, женщина в попытке предотвратить блокирование своего банковского счета сообщила аферисту коды доступа к карте, и в результате потеряла почти 5000 гривен.

В Глуховский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 35-летняя местная жительница. Гражданка рассказала: ей позвонили якобы из банка и сообщили о блокировании ее банковской карты. Собеседник, назвавшийся работником службы безопасности, отметил, что блокирование можно предотвратить, если она сообщит ему соответствующий код, который должен поступить ей в СМС-сообщении. Женщина так и сделала, а через несколько минут получила еще одно СМС - на этот раз с информацией о снятии с ее счета 4724 гривен.

Обманутая глуховчанка, поняв, что попала «на крючок» мошенников, обратилась за помощью в полицию.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 УК Украины и устанавливают личность афериста и его местонахождения.

Правоохранители снова предостерегают граждан от чрезмерного доверия телефонным собеседникам, тем более, если речь заходит о деньгах. Помните: ни один банковский работник не станет решать подобные вопросы в телефонном режиме. Для решения тех или иных вопросов клиента банка пригласят в ближайший филиал и только там, при личном присутствии гражданина, будут проведены все необходимые операции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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