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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:51113

В Конотопе поймали велосипедного вора

С разницей в несколько дней житель районного центра похитил два велосипеда, оставленные владельцами в людных местах.

В Конотопский отдел полиции с сообщением о краже велосипеда обратился 74-летний мужчина. Он рассказал правоохранителям, что днем, приехав по делам в центр города, на несколько минут оставил свой двухколесник возле одного из торговых центров, а когда вышел - обнаружил его отсутствие. Через несколько дней с аналогичным сообщением в отдел полиции обратилась 41-летняя конотопчанка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к совершенным кражам может быть причастен неоднократно судимый за имущественные преступления 33-летний житель Конотопа. Проверив полученную информацию, правоохранители убедились в справедливости своих предположений. Да и сам мужчина не отрицал своей причастности к содеянному. Он рассказал полицейским, что велосипеды выбирал те, которые были не пристегнуты, и которые можно было украсть, не привлекая лишнего внимания. Похищенное сбывал случайным покупателям, беря за каждый велосипед по несколько сотен гривен. Деньги тратил на собственные нужды.

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении. Его действия следователями квалифицируются по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно), санкция которой предусматривает уголовную ответственность в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет. Следственные действия продолжаются.

Право
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