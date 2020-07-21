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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16657

В Сумах на Харьковской тушили пожар

29 июля в 10:57 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании мусора по ул. Харьковская в Сумах.

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым и пламя на открытой территории. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено мусора на площади до 30 кв. м.

В 11:44 возгорание локализовали, а в 12:22 - потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Уважаемые граждане, спасатели отмечают, что именно из-за таких безответственных действий значительно возрастает угроза возникновения пожаров. В первую очередь возгораний на открытых территориях и в природных экосистемах, которые трудно обнаружить на начальной стадии.

Еще раз призываем граждан быть осторожными с огнем, не сжигать сухую растительность, а при нахождении в лесной местности соблюдать правила пожарной безопасности. Напоминаем, что запрещается разведение костров в лесах, въезд в них транспорта. Также при 5-м классе, который сейчас объявлен на территории области, предусматривается введение ограничения посещения населением хвойных насаждений.

Спасатели призывают жителей области с пониманием отнестись к вынужденным запретительным мерам и быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности. А при обнаружении признаков пожаров в лесу и на открытых территориях немедленно звонить в Службу спасения по телефону «101», сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество
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