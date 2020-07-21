Покушение на убийство мэра Тростянца полиция расследует уже два года Сегодня, 30 июля, Тростянецкий горсовет сообщил в Фейсбуке о покушении на убийство Тростянецкого мэра Юрия Бовы.

Речь идет об уголовном производстве, начатом еще в 2018 году, пишет Sumy.Today.

Эту информацию подтвердили и в полиции, и в прокуратуре области. Расследует производство следственное управление ГУНП в Сумской области. При этом, предоставить любой комментарий по этому делу начальник отдела коммуникации полиции области Владимир Крупецких отказался со ссылкой на запрет следователей разглашать сведения досудебного расследования. Известно только, что за два года полиция подозрения в покушении на убийство мэра так никому и не объявила.