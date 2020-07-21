ФК «Тростянец» проиграл одному из лидеров аматорского футбола 29 июля прошел перенесенный матч чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

На Черкащине местный «ЛНЗ-Лебедин» принимал ФК «Тростянец». Игра второй команды группы 2 против четвертой завершилась разгромом наших земляков 4:0.

«ЛНЗ-Лебедин» - «Тростянец» 4:0

Голы: Ковпак, 14 (пен.), Мачуленко, 30, Локтионов, 66, Котляр, 89.

После этой игры у «Тростянца» осталось 33 очка и четвертое место, а «ЛНЗ-Лебедин» с 49 очками вплотную приблизился к «Виктории» с Белопольщины, у которой 51 очко.