ФК «Тростянец» проиграл одному из лидеров аматорского футбола

На Черкащине местный «ЛНЗ-Лебедин» принимал ФК «Тростянец». Игра второй команды группы 2 против четвертой завершилась разгромом наших земляков 4:0.
«ЛНЗ-Лебедин» - «Тростянец» 4:0
Голы: Ковпак, 14 (пен.), Мачуленко, 30, Локтионов, 66, Котляр, 89.
После этой игры у «Тростянца» осталось 33 очка и четвертое место, а «ЛНЗ-Лебедин» с 49 очками вплотную приблизился к «Виктории» с Белопольщины, у которой 51 очко.
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