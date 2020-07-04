«Альянс» с Сумщины обыграл полтавчан (видео) 29 июля в Ахтырке прошел контрольный поединок между липоводолинским «Альянсом» и СК «Полтава».

Полтавчане играют в аматорском чемпионате области, липоводолицы же готовятся к стыковым матчам за право выступать в следующем сезоне в первой лиге чемпионата Украины среди профессионалов. Матч завершился уверенной победой наших 3:0. Голы забивали Загинайлов, Агапов и игрок на просмотре.