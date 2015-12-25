Сергей Бутенко вернулся в управление здравоохранения Сумской ОГА Сегодня, 30 июля, по распоряжению главы Сумской ОГА Романа Грищенко и.о. начальника областного управления здравоохранения назначен Сергей Бутенко.

Об этом сообщил сам Сергей Павлович, пишет Ваш шанс. До этого он уже два раза занимал должность начальника облздрава. Сначала в апреле 2014 года он сменил экс-начальника облздрава Петра Павлюка, затем, проработав 5,5 месяца, возглавил Сумскую исполнительную дирекцию областного отделения фонда соцстраха. Ровно столько же Сергей Бутенко находился на этом посту и снова вернулся в медицину в статусе руководителя облздрава, который оставил в июле 2019 года. Пока его очередное возвращение временное – до проведения конкурса. Предполагается, что в условиях карантина будет объявлен добор на вакантную должность, а потом – конкурс.