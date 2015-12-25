Сергей Бутенко вернулся в управление здравоохранения Сумской ОГА

Об этом сообщил сам Сергей Павлович, пишет Ваш шанс. До этого он уже два раза занимал должность начальника облздрава. Сначала в апреле 2014 года он сменил экс-начальника облздрава Петра Павлюка, затем, проработав 5,5 месяца, возглавил Сумскую исполнительную дирекцию областного отделения фонда соцстраха. Ровно столько же Сергей Бутенко находился на этом посту и снова вернулся в медицину в статусе руководителя облздрава, который оставил в июле 2019 года. Пока его очередное возвращение временное – до проведения конкурса. Предполагается, что в условиях карантина будет объявлен добор на вакантную должность, а потом – конкурс.
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