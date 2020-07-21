На Сумщине динамика распространения COVID-19 в 6 раз превышает норму, необходимую для ослабления карантина

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 20.05.2020 № 392 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2» (с изменениями, внесенными Постановлением КМ от 17.06.2020 № 500), на территории регионов со значительным распространением COVID-19 вводится усиление противоэпидемических мероприятий.
Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть одна из следующих признаков:
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50% (на Сумщине 11,73%);
- среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 000 населения в течение последних семи дней (на сумщине 53,07);
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11% (7,96%);
- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10% (для Сумщины составляет 66%)
Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для усиления противоэпидемических мероприятий согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Министерства здравоохранения.
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