Экс-полицейского из Конотопа, сбившего мальчика, приговорили к штрафу всего в 5 тысяч гривен Сейчас прокуратура Сумской области решает, подавать ли апелляцию в связи со смертью ребенка.

Как сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко, сторона обвинения просила приговорить теперь уже экс-полицейского к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год, то есть условно. Однако, мать пострадавшего мальчика была категорически против лишения свободы водителя, поскольку тот полностью компенсировал расходы на лечение. Но, несмотря на все усилия медиков, через год после аварии ребенок умер, пишет Sumy.Today.

Напомним: 7 июня 2019 года старший сержант Конотопского отдела полиции, управляя служебным автомобилем «Volkswagen Passat», во время движения по улице Успенско-Троицкая в Конотопе допустил превышение максимальной скорости движения и не предоставил дорогу пешеходу при выходе его на «зебру» и совершил наезд на 10-летнего пешехода. В результате ДТП парень получил тяжелые телесные повреждения.

Конотопский горрайонный суд 9 июля этого года приговорил бывшего полицейского к 5100 гривен штрафа без лишения права управления транспортом. Кроме того, суд обязал водителя выплатить государству 212 256 гривен, потраченных учреждениями здравоохранения на лечение ребенка. Еще 23 тысяч он должен заплатить государству за процессуальные издержки.