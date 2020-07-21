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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:2925

Ослабление карантина Сумщине пока не светит

Минздрав обновил список регионов с запретом на ослабление карантина: их количество увеличилось до 13.

По состоянию на 30 июля 13 регионов Украины не отвечают необходимым критериям Министерства здравоохранения для ослабления противоэпидемических мероприятий. Таким образом, не готовы к ослаблению карантина оказалось на три региона больше, чем накануне, пишет Суспільне. Среди них и Сумщина.

По данным Минздрава, не готовы к ослаблению карантина:

- г. Киев (высокая динамика заболевания 21,44% при норме в 10%);

- Винницкая область (высокая динамика заболевания 21,79% при норме в 10%);

- Волынская область (высокий уровень обнаружения болезни 20,88% при норме 11% и высокая - динамика заболевания 18,76% при норме в 10%);

- Житомирская область (высокий уровень обнаружения болезни 11,94% при норме 11% и высокая динамика заболевания 42,90% при норме в 10%);

- Закарпатская область (загруженность коек составляет 66,11% при норме до 50%);

- Ивано-Франковская область (высокий уровень обнаружения болезни 14,20% при норме 11%);

- Львовская область (высокий уровень обнаружения болезни 11,09% при норме 11%);

- Ривненская область (высокий уровень обнаружения болезни 15,49% при норме 11% и высокая динамика заболевания 45,36% при норме в 10%);

- Сумская область (высокая динамика заболевания 66,66% при норме в 10%);

- Тернопольская область (высокий уровень обнаружения болезни 12,61% при норме 11% и высокая динамика заболевания 70,98% при норме в 10%);

- Хмельницкая область (высокая динамика заболевания 80,16% при норме в 10%);

- Черновицкая область (высокий уровень обнаружения болезни 12,27% при норме 11% и высокая динамика заболевания 33,08% при норме в 10%);

- Черниговская область (высокий уровень обнаружения болезни 11,91% при норме 11% и высокая динамика заболевания 155,08% при норме в 10%);

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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