Ослабление карантина Сумщине пока не светит Минздрав обновил список регионов с запретом на ослабление карантина: их количество увеличилось до 13.

По состоянию на 30 июля 13 регионов Украины не отвечают необходимым критериям Министерства здравоохранения для ослабления противоэпидемических мероприятий. Таким образом, не готовы к ослаблению карантина оказалось на три региона больше, чем накануне, пишет Суспільне. Среди них и Сумщина.

По данным Минздрава, не готовы к ослаблению карантина:

- г. Киев (высокая динамика заболевания 21,44% при норме в 10%);

- Винницкая область (высокая динамика заболевания 21,79% при норме в 10%);

- Волынская область (высокий уровень обнаружения болезни 20,88% при норме 11% и высокая - динамика заболевания 18,76% при норме в 10%);

- Житомирская область (высокий уровень обнаружения болезни 11,94% при норме 11% и высокая динамика заболевания 42,90% при норме в 10%);

- Закарпатская область (загруженность коек составляет 66,11% при норме до 50%);

- Ивано-Франковская область (высокий уровень обнаружения болезни 14,20% при норме 11%);

- Львовская область (высокий уровень обнаружения болезни 11,09% при норме 11%);

- Ривненская область (высокий уровень обнаружения болезни 15,49% при норме 11% и высокая динамика заболевания 45,36% при норме в 10%);

- Сумская область (высокая динамика заболевания 66,66% при норме в 10%);

- Тернопольская область (высокий уровень обнаружения болезни 12,61% при норме 11% и высокая динамика заболевания 70,98% при норме в 10%);

- Хмельницкая область (высокая динамика заболевания 80,16% при норме в 10%);

- Черновицкая область (высокий уровень обнаружения болезни 12,27% при норме 11% и высокая динамика заболевания 33,08% при норме в 10%);

- Черниговская область (высокий уровень обнаружения болезни 11,91% при норме 11% и высокая динамика заболевания 155,08% при норме в 10%);