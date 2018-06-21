Если «стихийщики» не идут на рынок, то рынок идет к «стихийщикам» Для преодоления стихийной торговли на улицах города в районе Центрального рынка оборудуют торговые места.

Об обустройстве новой торговой зоны на брифинге рассказали заместитель городского головы Александр Ларин, начальник управления «Инспекция по благоустройству г. Сумы» Руслан Голоперов и директор предприятия Сумского облпотребсоюза «Центральный рынок г. Сумы» Расул Галаев.

Было принято решение предоставить «стихийщикам» возможность работать и реализовывать свою продукцию в надлежащих условиях, а не в тех, антисанитарных, в которых они торгуют сейчас.

«Городская власть имеет четкое видение, каким должен быть центр города, поэтому подробно проработав данный вопрос, было принято решение оборудовать торговые места для «стихийщиков», и дать возможность людям работать в законном русле, не нарушая правила благоустройства города и реализуя товар в комфортных, а главное санитарно оборудованных местах», - отметил заместитель главы Сум Александр Ларин.

Директор Центрального рынка Расул Галаев отметил, что торговые места будут оборудованы на ул. Засумская (от ул. Набережная реки Стрелка до ул. Ярослава Мудрого) и ул. Шевченко.

«На прошлой неделе мы ежедневно просчитывали, для скольких «стихийщиков» необходимо дооборудовать торговые места. По нашим подсчетам, ежедневно на этих улицах торгуют от 350 до 400 торговцев. На сегодня, на так называемом «Селянском рынке» свободными являются около 120 торговых мест, поэтому будет оборудовано около 300 дополнительных. Сейчас на отведенных местах для торговли уже работает спецтехника», - сказал Расул Галаев.

Кроме того, резервным для обустройства торговой площадки для «стихийщиков» является участок между «Селянским рынком» и многоэтажкой по адресу ул. Засумская, 12, который была выделена предприятию Сумского облпотребсоюза «Центральный рынок г. Сумы» в прошлом году.

Условия для «стихийщиков» на новых торговых местах будут действовать те же, что и на Центральном рынке, это касается, как уборки и дезинфекции территории, так и платы за торговое место.

«Наши работники будут видеть, если это пожилой человек, который приехал из села, и он намерен реализовать какие-то свои домашние овощи или что-то такое незначительное, то, разумеется средств, с него никто брать не будет. Если объем товара больше, то плата за место торговли составит 2 грн. Для предпринимателей будет действовать другой тариф: в зависимости от объема и вида продукции плата стартует от 10 до 24 грн в день», - сообщил Расул Галаев.

Как отметил начальник управления «Инспекция по благоустройству г. Сумы» Руслан Голоперов, с теми, кто откажется торговать в специально отведенной зоне, продолжат бороться сотрудники управления и правоохранительных органов.

«Комиссия по ликвидации стихийной торговли проводит рейды, накладывает штрафные санкции, но, к сожалению весомых положительных результатов штрафы не дают, поэтому мы пришли к выводу, что оборудование дополнительных мест эту ситуацию улучшит. Однако, в случае, если торговцы по каким-либо причинам откажутся принять предложенные условия - борьба со стихийной торговлей продолжится».

Полностью обустроить дополнительные места для торговли планируют до конца недели, а уже со вторника ими можно будет пользоваться. На этой неделе среди «стихийщиков» проводят разъяснительную работу.