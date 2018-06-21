Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:57217

Если «стихийщики» не идут на рынок, то рынок идет к «стихийщикам»

Для преодоления стихийной торговли на улицах города в районе Центрального рынка оборудуют торговые места.

Об обустройстве новой торговой зоны на брифинге рассказали заместитель городского головы Александр Ларин, начальник управления «Инспекция по благоустройству г. Сумы» Руслан Голоперов и директор предприятия Сумского облпотребсоюза «Центральный рынок г. Сумы» Расул Галаев.

Было принято решение предоставить «стихийщикам» возможность работать и реализовывать свою продукцию в надлежащих условиях, а не в тех, антисанитарных, в которых они торгуют сейчас.

«Городская власть имеет четкое видение, каким должен быть центр города, поэтому подробно проработав данный вопрос, было принято решение оборудовать торговые места для «стихийщиков», и дать возможность людям работать в законном русле, не нарушая правила благоустройства города и реализуя товар в комфортных, а главное санитарно оборудованных местах», - отметил заместитель главы Сум Александр Ларин.

Директор Центрального рынка Расул Галаев отметил, что торговые места будут оборудованы на ул. Засумская (от ул. Набережная реки Стрелка до ул. Ярослава Мудрого) и ул. Шевченко.

«На прошлой неделе мы ежедневно просчитывали, для скольких «стихийщиков» необходимо дооборудовать торговые места. По нашим подсчетам, ежедневно на этих улицах торгуют от 350 до 400 торговцев. На сегодня, на так называемом «Селянском рынке» свободными являются около 120 торговых мест, поэтому будет оборудовано около 300 дополнительных. Сейчас на отведенных местах для торговли уже работает спецтехника», - сказал Расул Галаев.

Кроме того, резервным для обустройства торговой площадки для «стихийщиков» является участок между «Селянским рынком» и многоэтажкой по адресу ул. Засумская, 12, который была выделена предприятию Сумского облпотребсоюза «Центральный рынок г. Сумы» в прошлом году.

Условия для «стихийщиков» на новых торговых местах будут действовать те же, что и на Центральном рынке, это касается, как уборки и дезинфекции территории, так и платы за торговое место.

«Наши работники будут видеть, если это пожилой человек, который приехал из села, и он намерен реализовать какие-то свои домашние овощи или что-то такое незначительное, то, разумеется средств, с него никто брать не будет. Если объем товара больше, то плата за место торговли составит 2 грн. Для предпринимателей будет действовать другой тариф: в зависимости от объема и вида продукции плата стартует от 10 до 24 грн в день», - сообщил Расул Галаев.

Как отметил начальник управления «Инспекция по благоустройству г. Сумы» Руслан Голоперов, с теми, кто откажется торговать в специально отведенной зоне, продолжат бороться сотрудники управления и правоохранительных органов.

«Комиссия по ликвидации стихийной торговли проводит рейды, накладывает штрафные санкции, но, к сожалению весомых положительных результатов штрафы не дают, поэтому мы пришли к выводу, что оборудование дополнительных мест эту ситуацию улучшит. Однако, в случае, если торговцы по каким-либо причинам откажутся принять предложенные условия - борьба со стихийной торговлей продолжится».

Полностью обустроить дополнительные места для торговли планируют до конца недели, а уже со вторника ими можно будет пользоваться. На этой неделе среди «стихийщиков» проводят разъяснительную работу.

Экономика Стихийная торговля
view counter

По тематике

В Сумах снова решили бороться со стихийной торговлей
06.04.2020 11:28

В Сумах снова решили бороться со стихийной торговлей

С завтрашнего дня в Сумах начнутся рейды по противодействию стихийной торговли....

В Сумах снова будут гонять уличных торговцев
18.04.2019 15:43

В Сумах снова будут гонять уличных торговцев

Со следующей недели в Сумах усиливают работу по противодействию стихийной торговли....

24.10.2018 08:09

В Сумах не могут побороть стихийную торговлю

В Сумах продолжают противодействовать стихийной торговле, чтобы не только легализовать труд тех, кто ею занимается, но и увеличить поступления в...

30.07.2018 16:19

Мэр Сум считает, что стихийную торговлю на Набережной р. Стрелка почти побороли

Александр Лысенко во время аппаратного совещания в очередной раз поднял вопрос ликвидации несанкционированной (стихийной) торговли на территории города, в том...

В Сумах снова пытались побороть стихийную торговлю
21.06.2018 17:30

В Сумах снова пытались побороть стихийную торговлю

Сегодня, 21 июня, в Сумах провели очередной рейд по пресечению стихийной торговли в центре города....

Новости

На Сумщине уже 484 случая коронавируса: подробности
Сегодня 09:30
На Сумщине умер мужчина, у которого был подтвержден COVID-19
Вчера 10:41
Губернатор Сумщины по пьяни открыл стрельбу?
27.07.2020 17:31
Сумская ОГА вслед за турецкими встретилась с китайскими инвесторами
Сегодня 15:24
В Сумах патрульные составили протокол на водителя легковушки, который не пропустил «скорую»
Сегодня 15:20
Сумская футзальная команда сменила название
Сегодня 15:08
В Сумах некому судить парня, убившего 5 лет назад человека в центре города
Сегодня 15:02
Если «стихийщики» не идут на рынок, то рынок идет к «стихийщикам»
Сегодня 14:57
В Конотопе поймали велосипедного вора
Сегодня 14:51
Ослабление карантина Сумщине пока не светит
Сегодня 14:29
Экс-полицейского из Конотопа, сбившего мальчика, приговорили к штрафу всего в 5 тысяч гривен
Сегодня 14:24
На Сумщине динамика распространения COVID-19 в 6 раз превышает норму, необходимую для ослабления карантина
Сегодня 14:00
view counter

Статьи

Тетяна Рябуха, народний депутат України від партії «Слуга народу», звітує перед виборцями
Вчера 16:28
Місцеві вибори 2020: новели законодавства (інфографіка)
Вчера 13:33
День торгівлі з «АТБ»: де у Сумах завжди раді клієнту
27.07.2020 15:48
Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Больше 100 дней губернаторства
21.07.2020 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
21.07.2020 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
21.07.2020 14:28
Український батько світового футуризму
21.07.2020 10:23
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.