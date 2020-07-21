В Сумах некому судить парня, убившего 5 лет назад человека в центре города Дело несовершеннолетнего, который в центре Сум убил человека, передано в Харьковский апелляционный суд.

Кассационный уголовный суд Верховного Суда удовлетворил представление главы Сумского апелляционного суда о направлении в другой суд апелляционной инстанции уголовного производства в отношении юноши, который в мае 2015 года в центре Сум нанес ножевые ранения двум мужчинам, один из которых от нанесенных телесных повреждений умер.

Такое решение было принято в связи с невозможностью создать в Сумском апелляционном суде состав суда для рассмотрения данных материалов дела: из пяти судей, работающих в судебной палате по рассмотрению уголовных дел, трое не могут участвовать в рассмотрении данного уголовного производства. Один судья принимал в нем участие на стадии досудебного расследования, а двое других судей не могут рассматривать дело, поскольку судом было удовлетворено ходатайство стороны защиты об их отводе в связи с тем, что в 2018 году они участвовали в рассмотрении данного уголовного производства и, по результатам апелляционного рассмотрения, юноше было отменено оправдательный приговор, а дело направлено на новое судебное рассмотрение.

Напомним: в декабря 2019 года приговором Заречного районного суда г. Сумі юноши был приговорен к 8 годам лишения свободы за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 УК Украины (Оконченное покушение на умышленное убийство), ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. С таким решением местного суда не согласилась ни сторона обвинения, ни сторона защиты и в январе этого года обратились в Сумской апелляционный суд с апелляционной жалобой.