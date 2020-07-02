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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:08115

Сумская футзальная команда сменила название

Президент клуба, играющего в Экстра-лиге чемпионата Украины по футзалу, Игорь Черненко обращается ко всем с открытым письмом.

В нашем клубе произошли небольшие структурные изменения, поэтому мы приняли решение изменить название, и в дальнейшем именоваться «Food Centre-Sumy».

Уважаемый Анатолий Васильевич и весь коллектив Сумского государственного университета! Спасибо Вам за два года тесного сотрудничества. За это время клуб успел стать серебряным призером Первой лиги и вернуться в элиту украинского футзала. Сейчас наши отношения продолжаются на партнерском уровне ради развития студенческого спорта и футзала в регионе.

Любители футзала, до встречи в новом сезоне! «Food Centre-Sumy» надеется, что пандемия коронавируса вскоре отступит, и мы с вами снова встретимся на спортивных аренах, говорится в сообщении.

Спорт Food Centre-Sumy Футзал
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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