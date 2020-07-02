Сумская футзальная команда сменила название Президент клуба, играющего в Экстра-лиге чемпионата Украины по футзалу, Игорь Черненко обращается ко всем с открытым письмом.

В нашем клубе произошли небольшие структурные изменения, поэтому мы приняли решение изменить название, и в дальнейшем именоваться «Food Centre-Sumy».

Уважаемый Анатолий Васильевич и весь коллектив Сумского государственного университета! Спасибо Вам за два года тесного сотрудничества. За это время клуб успел стать серебряным призером Первой лиги и вернуться в элиту украинского футзала. Сейчас наши отношения продолжаются на партнерском уровне ради развития студенческого спорта и футзала в регионе.

Любители футзала, до встречи в новом сезоне! «Food Centre-Sumy» надеется, что пандемия коронавируса вскоре отступит, и мы с вами снова встретимся на спортивных аренах, говорится в сообщении.