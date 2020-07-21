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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20127

В Сумах патрульные составили протокол на водителя легковушки, который не пропустил «скорую»

Сегодня, 30 июля, в Сумах устроили акцию «Внимание: спецсигнал!».

Патрульные остановили автомобиль, водитель которого, по версии полиции, не пропустил скорую с включенными маячками, пишет Суспільне.

На водителя легковушки составили протокол, потому что не уступил дорогу спецтранспорту на перекрестке улиц Ильинская-Набережная реки Стрелки.

Мужчине грозит штраф в сумме 510 гривен согласно ч. 3, ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суть акции «Внимание! Спецсигнал» в том, чтобы проверить водителей: пропустят ли они спецавто с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом.

Право
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