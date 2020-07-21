Сумской телеканал проверит Нацсовет 30 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку сумского телеканала «Видикон» (ООО «ТРК «Видикон») из-за не предусмотренной лицензией ретрансляцию программ телеканала «112 Украина».

По данным мониторинга Нацсовета от 23 июня, телеканал «Видикон» ретранслировал программы канала «112 Украина», из-за чего не соблюдал программной концепции, уменьшил объем собственного продукта и изменил формат, в эфире отсутствовали научно-просветительские программы.

«Видикон» вещает в цифровом эфире Т2 в Сумах, Белополье и Ромнах Сумской области и Бахмаче Черниговской области. Это один из старейших каналов Сумской области, ему уже 25 лет. Его конечный владелец - бывший глава Донецкой и Сумской облгосадминистраций Владимир Щербань, пишет Детектор медиа.