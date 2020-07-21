У Сумах пройшли заходи до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми 30 липня у Сумах із нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми відбулись інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на підвищення поінформованості громадськості про ризики потрапляння в рабство, установи та організації, які надають допомогу та підтримку постраждалим від торгівлі людьми.

Під час заходів розповсюджувалась друкована продукція та організовувався перегляд відеоматеріалів з відповідної тематики.

У центрі міста розмістили постери соціальної реклами з протидії торгівлі людьми, виготовлені за рахунок коштів міського бюджету.

Враховуючи те, що найпоширенішими шукачами високооплачуваної роботи за кордоном є безробітні та особи, що мають низький рівень доходів, інформаційні матеріали щодо сучасних проявів рабства та правової основи запобігання торгівлі людьми розмістили на вході до адміністративної будівлі департаменту соціального захисту населення (вул. Харківська, 35), в міському центрі зайнятості (вул. С. Бандери, 45), а також у міському громадському транспорті.

У Центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка та її філіях провели тематичні виставки, відеозастереження та інші онлайн-заходи щодо форм торгівлі людьми та механізмів вербування, з порадами, як не стати жертвою работорговців та куди звертатися за відповідною допомогою.

Представники міської ради та жителі міста взяли активну участь у блог-кафе «Життя цінуй-безпечно працюй», організованому громадською організацією «Професійна Ліга соціальних працівників Сумщини» в рамках проєкту «Голос жінки має силу 2020»

Фахівці департаменту соціального захисту населення радять тим, хто мріє отримати гарну роботу за кордоном, звернути увагу на наступну інформацію: торгівці людьми діють через агенції з працевлаштування, фірми шоу-бізнесу та служби знайомств. Також вони розміщують неправдиві оголошення в газетах та на сайтах, звертаються з пропозиціями просто на вулиці, допомагають матеріально, щоб затягнути людину в боргову кабалу.

Найчастішими формами експлуатації є нелегальна секс-індустрія, примусова праця, сурогатне материнство, втягнення в злочинну діяльність та примусове донорство. Жертвами стають як жінки, так і чоловіки, а також неповнолітні діти.

У разі потрапляння за кордоном у складну ситуацію, необхідно звернутись по допомогу до посольства або консульства України в країні перебування або зателефонувати до Міністерства закордонних справ України.

Також діє Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів: 0800505501(зі стаціонарних телефонів) і 527 (з мобільних). Усі дзвінки на ці номери у межах України безкоштовні.

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 833 «Про внесення змін до Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми» та від 25 липня 2012 року № 660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми» виплата матеріальної допомоги особі, якій встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми, здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських рад одноразово у розмірі трьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, установлених на момент звернення особи за матеріальною допомогою. Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлюється місцевою державною адміністрацією.

У 2019 році та з початку 2020 року статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, отримали п’ять жителів Сум. З метою підтримки цих осіб, їм було надано одноразову матеріальну допомогу в загальній сумі 28,3 тис. гривень.