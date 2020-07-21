Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:20257

В Сумах нарушитель подарил патрульной букет цветов

Она составила на него два протокола, а он подарил ей цветы за хорошую службу.

Во время патрулирования проспекта Михаила Лушпы экипаж патрульных остановил автомобиль Renault Trafic, водитель которого нарушал ПДД. Проверяя документы, стражи порядка обнаружили у 28-летнего водителя признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей на месте остановки гражданин прошел освидетельствование на состояние опьянения. Результат - 0,26 промилле. Он не согласился с результатом осмотра, поэтому прошел его в медицинском учреждении, где сдал анализ на определение состояния опьянения.

На днях патрульные получили медицинское заключение, которое все же подтвердил факт управления в состоянии алкогольного опьянения.

«Мы разыскали водителя и ознакомили его с результатом осмотра. При оформлении админматериалов мужчина попросил подождать его, пока он на несколько минут зайдет во двор. Вернувшись, он подарил мне букет цветов и поблагодарил за хорошую службу», - рассказывает патрульная Анжела Колесник.

Общим итогом такой поездки для мужчины стали два протокола: по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и ч. 4 ст. 121 (Управление транспортным средством, подлежит обязательному техническому контролю, но своевременно его не прошел, совершенное повторно) КоАП.

Общество
view counter

Новости

На Сумщине уже 484 случая коронавируса: подробности
Сегодня 09:30
На Сумщине умер мужчина, у которого был подтвержден COVID-19
Вчера 10:41
Губернатор Сумщины по пьяни открыл стрельбу?
27.07.2020 17:31
Отец не будет обжаловать приговор суда экс-полицейскому, который сбил его сына
Сегодня 17:46
На Середина-Будщине все работники «скорой» на самоизоляции
Сегодня 17:36
В Конотопе дали 3 года за пьяное ДТП
Сегодня 16:54
В Сумах определили места торговли бахчевыми
Сегодня 16:35
Минздрав и Минобразования определились с тем, как будут учиться школьники в условиях пандемии коронавируса
Сегодня 16:30
В Сумах нарушитель подарил патрульной букет цветов
Сегодня 16:20
У Сумах пройшли заходи до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми
Сегодня 16:16
Сумской телеканал проверит Нацсовет
Сегодня 16:10
Сумская ОГА вслед за турецкими встретилась с китайскими инвесторами
Сегодня 15:24
view counter

Статьи

Тетяна Рябуха, народний депутат України від партії «Слуга народу», звітує перед виборцями
Вчера 16:28
Місцеві вибори 2020: новели законодавства (інфографіка)
Вчера 13:33
День торгівлі з «АТБ»: де у Сумах завжди раді клієнту
27.07.2020 15:48
Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Больше 100 дней губернаторства
21.07.2020 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
21.07.2020 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
21.07.2020 14:28
Український батько світового футуризму
21.07.2020 10:23
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.