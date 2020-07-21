В Сумах нарушитель подарил патрульной букет цветов Она составила на него два протокола, а он подарил ей цветы за хорошую службу.

Во время патрулирования проспекта Михаила Лушпы экипаж патрульных остановил автомобиль Renault Trafic, водитель которого нарушал ПДД. Проверяя документы, стражи порядка обнаружили у 28-летнего водителя признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей на месте остановки гражданин прошел освидетельствование на состояние опьянения. Результат - 0,26 промилле. Он не согласился с результатом осмотра, поэтому прошел его в медицинском учреждении, где сдал анализ на определение состояния опьянения.

На днях патрульные получили медицинское заключение, которое все же подтвердил факт управления в состоянии алкогольного опьянения.

«Мы разыскали водителя и ознакомили его с результатом осмотра. При оформлении админматериалов мужчина попросил подождать его, пока он на несколько минут зайдет во двор. Вернувшись, он подарил мне букет цветов и поблагодарил за хорошую службу», - рассказывает патрульная Анжела Колесник.

Общим итогом такой поездки для мужчины стали два протокола: по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и ч. 4 ст. 121 (Управление транспортным средством, подлежит обязательному техническому контролю, но своевременно его не прошел, совершенное повторно) КоАП.