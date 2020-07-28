Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30338

Минздрав и Минобразования определились с тем, как будут учиться школьники в условиях пандемии коронавируса

Минздрав и Минобразования утвердили критерии, согласно которым будут работать школы с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса.

Дистанционное обучение готовят только в учебных заведениях из «красной зоны» с плохими показателями по заболеваемости. В остальных же начнутся привычные школьные будни с поправкой на карантин — маски, изменение температуры, проветривание и никаких экскурсий.

Также школы рассматривают гибридный вариант очно-заочного обучения, когда дети из одного класса могут ходить в школу по очереди, чтобы уменьшить скопление на уроке.

Как заявил на днях глава Минздрава Максим Степанов, в большинстве городов и районов дети пойдут в школы 1 сентября. Такова позиция министерства.

После перехода к адаптивной модели карантина регионы, в зависимости от показателей и темпов по заболеваемости и количества проводимых тестов, делят на четыре зоны: красная, оранжевая, желтая, зеленая. Обучение в классах предусматривается во всех зонах, кроме «красной». Там будет организован дистанционный процесс обучения.

В случае необходимости учебные заведения могут закрывать на карантин на 14 или 7 дней, а учеников переведут на дистанционное обучение.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, столичные власти делают все возможное, чтобы школьники смогли сесть за парты 1 сентября.

 
Фото
Общество Карантин Коронавирус Образование
view counter

По тематике

Ослабление карантина Сумщине пока не светит
Сегодня 14:29

Ослабление карантина Сумщине пока не светит

Минздрав обновил список регионов с запретом на ослабление карантина: их количество увеличилось до 13....

На Сумщине динамика распространения COVID-19 в 6 раз превышает норму, необходимую для ослабления карантина
Сегодня 14:00

На Сумщине динамика распространения COVID-19 в 6 раз превышает норму, необходимую для ослабления карантина

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям....

На Сумщине усилили карантин на территории Недригайловского и Середино-Будского районов
Сегодня 10:23

На Сумщине усилили карантин на территории Недригайловского и Середино-Будского районов

Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....

На Сумщине уже 484 случая коронавируса: подробности
Сегодня 09:30

На Сумщине уже 484 случая коронавируса: подробности

По состоянию на 30 июля в Сумской области 484 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

В Украине зафиксировали очередной рекорд по заболевшим коронавирусом
Сегодня 09:24

В Украине зафиксировали очередной рекорд по заболевшим коронавирусом

В Украине за сутки подтверждено 1197 случаев заболевания (это очередной рекорд)....

Новости

На Сумщине уже 484 случая коронавируса: подробности
Сегодня 09:30
На Сумщине умер мужчина, у которого был подтвержден COVID-19
Вчера 10:41
Губернатор Сумщины по пьяни открыл стрельбу?
27.07.2020 17:31
Отец не будет обжаловать приговор суда экс-полицейскому, который сбил его сына
Сегодня 17:46
На Середина-Будщине все работники «скорой» на самоизоляции
Сегодня 17:36
В Конотопе дали 3 года за пьяное ДТП
Сегодня 16:54
В Сумах определили места торговли бахчевыми
Сегодня 16:35
Минздрав и Минобразования определились с тем, как будут учиться школьники в условиях пандемии коронавируса
Сегодня 16:30
В Сумах нарушитель подарил патрульной букет цветов
Сегодня 16:20
У Сумах пройшли заходи до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми
Сегодня 16:16
Сумской телеканал проверит Нацсовет
Сегодня 16:10
Сумская ОГА вслед за турецкими встретилась с китайскими инвесторами
Сегодня 15:24
view counter

Статьи

Тетяна Рябуха, народний депутат України від партії «Слуга народу», звітує перед виборцями
Вчера 16:28
Місцеві вибори 2020: новели законодавства (інфографіка)
Вчера 13:33
День торгівлі з «АТБ»: де у Сумах завжди раді клієнту
27.07.2020 15:48
Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Больше 100 дней губернаторства
21.07.2020 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
21.07.2020 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
21.07.2020 14:28
Український батько світового футуризму
21.07.2020 10:23
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.