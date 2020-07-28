Минздрав и Минобразования определились с тем, как будут учиться школьники в условиях пандемии коронавируса

Дистанционное обучение готовят только в учебных заведениях из «красной зоны» с плохими показателями по заболеваемости. В остальных же начнутся привычные школьные будни с поправкой на карантин — маски, изменение температуры, проветривание и никаких экскурсий.
Также школы рассматривают гибридный вариант очно-заочного обучения, когда дети из одного класса могут ходить в школу по очереди, чтобы уменьшить скопление на уроке.
Как заявил на днях глава Минздрава Максим Степанов, в большинстве городов и районов дети пойдут в школы 1 сентября. Такова позиция министерства.
После перехода к адаптивной модели карантина регионы, в зависимости от показателей и темпов по заболеваемости и количества проводимых тестов, делят на четыре зоны: красная, оранжевая, желтая, зеленая. Обучение в классах предусматривается во всех зонах, кроме «красной». Там будет организован дистанционный процесс обучения.
В случае необходимости учебные заведения могут закрывать на карантин на 14 или 7 дней, а учеников переведут на дистанционное обучение.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, столичные власти делают все возможное, чтобы школьники смогли сесть за парты 1 сентября.
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