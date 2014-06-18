В Сумах определили места торговли бахчевыми

В этом году для осуществления такой торговли определено 20 мест.
С момента принятия данного решения, 28 июля, по 31 октября горожане смогут приобрести арбузы и дыни по следующим адресам:
- ул. Ремесленная, 10а (возле магазина «Кошик»);
- ул. Барановская, у д. 68;
- ул. Роменская, возле конечной остановки;
ул. СКД, у д. 12;
- ул. Прокофьева, у д. 25/1;
- ул. В. Чорновола, у буд.78;
- пр-т. М. Лушпы (возле магазина «Планета секонд хенд»);
- ул. Интернационалистов, 12;
- ул. Прокофьева, у д. 26;
- ул. Мира, 30 (у группы временных сооружений);
- ул. Ковпака (около Госпиталя)
- перекресток проезда Гаевой и ул. Роменская;
- ул. Р. Атаманюка, у д. 21;
- ул. Роменская, 77 (возле кафе «Оазис»);
- ул. С. Бандеры, 40 (возле Автовокзала)
- ул. Белопольское шоссе, в районе д. 38;
ул. Р. Атаманюка, у д. 21;
- ул. Героев Крут, возле дома. 72;
- ул. Металлургов, д. 13;
- ул. Г. Кондратьева, район д. 168 б.
Управлению «Инспекция по благоустройству города Сумы» поручено обеспечить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования правил благоустройства города Сумы.
Отдел торговли, быта и защиты прав потребителей обеспечит организацию размещения объектов розничной торговли по реализации бахчевых культур и контролировать в пределах компетенции соблюдения предпринимателями требований нормативных актов в сфере торговли и защиты прав потребителей.
В свою очередь, субъекты хозяйствования должны осуществлять сезонную розничную торговлю исключительно бахчевыми культурами. При этом должны получить согласования с управлением архитектуры и градостроительства, управлением патрульной полиции в Сумской области, соблюдать порядок осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров, правил благоустройства города Сумы, налогового, трудового и иного законодательства Украины.
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