В Сумах определили места торговли бахчевыми Исполнительный комитет городского совета утвердил размещение объектов розничной торговли по реализации бахчевых культур в летне-осенний период на территории Сумской городской ОТГ.

В этом году для осуществления такой торговли определено 20 мест.

С момента принятия данного решения, 28 июля, по 31 октября горожане смогут приобрести арбузы и дыни по следующим адресам:

- ул. Ремесленная, 10а (возле магазина «Кошик»);

- ул. Барановская, у д. 68;

- ул. Роменская, возле конечной остановки;

ул. СКД, у д. 12;

- ул. Прокофьева, у д. 25/1;

- ул. В. Чорновола, у буд.78;

- пр-т. М. Лушпы (возле магазина «Планета секонд хенд»);

- ул. Интернационалистов, 12;

- ул. Прокофьева, у д. 26;

- ул. Мира, 30 (у группы временных сооружений);

- ул. Ковпака (около Госпиталя)

- перекресток проезда Гаевой и ул. Роменская;

- ул. Р. Атаманюка, у д. 21;

- ул. Роменская, 77 (возле кафе «Оазис»);

- ул. С. Бандеры, 40 (возле Автовокзала)

- ул. Белопольское шоссе, в районе д. 38;

ул. Р. Атаманюка, у д. 21;

- ул. Героев Крут, возле дома. 72;

- ул. Металлургов, д. 13;

- ул. Г. Кондратьева, район д. 168 б.

Управлению «Инспекция по благоустройству города Сумы» поручено обеспечить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования правил благоустройства города Сумы.

Отдел торговли, быта и защиты прав потребителей обеспечит организацию размещения объектов розничной торговли по реализации бахчевых культур и контролировать в пределах компетенции соблюдения предпринимателями требований нормативных актов в сфере торговли и защиты прав потребителей.

В свою очередь, субъекты хозяйствования должны осуществлять сезонную розничную торговлю исключительно бахчевыми культурами. При этом должны получить согласования с управлением архитектуры и градостроительства, управлением патрульной полиции в Сумской области, соблюдать порядок осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров, правил благоустройства города Сумы, налогового, трудового и иного законодательства Украины.