В Конотопе дали 3 года за пьяное ДТП К 3 годам лишения свободы осужден мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП.

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 51-летнего мужчины, который совершил ДТП с тяжелыми последствиями.

Трагедия произошла 19 августа 2019 года около 19.00 в с. Сосновка Конотопского района. Управляя мопедом в состоянии алкогольного опьянения, мужчина отвлекся и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другим мопедом, водитель которого получил тяжелые телесные повреждения, его пассажирка состоялась повреждениями средней тяжести.

В судебном заседании обвиняемый вину свою признал, уверял, что раскаивается. Пострадавшие, которым на момент ДТП было по 23 года, длительное время провели в больнице, в настоящее время полностью не восстановились, поэтому настаивали на лишении свободы для виновника аварии.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие тяжкое телесное повреждение) УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с лишением права управлять транспортным средством на срок 2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.