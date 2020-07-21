В Конотопе дали 3 года за пьяное ДТП

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 51-летнего мужчины, который совершил ДТП с тяжелыми последствиями.
Трагедия произошла 19 августа 2019 года около 19.00 в с. Сосновка Конотопского района. Управляя мопедом в состоянии алкогольного опьянения, мужчина отвлекся и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другим мопедом, водитель которого получил тяжелые телесные повреждения, его пассажирка состоялась повреждениями средней тяжести.
В судебном заседании обвиняемый вину свою признал, уверял, что раскаивается. Пострадавшие, которым на момент ДТП было по 23 года, длительное время провели в больнице, в настоящее время полностью не восстановились, поэтому настаивали на лишении свободы для виновника аварии.
По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие тяжкое телесное повреждение) УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с лишением права управлять транспортным средством на срок 2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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