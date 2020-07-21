На Середина-Будщине все работники «скорой» на самоизоляции Сегодня, 30 июля, состоялось внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Главный врач КНП «Середина-Будская центральная районная больница» Виктория Муляр проинформировала членов комиссии, что на сегодня по информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины на территории района зафиксировано 13 случаев заболевания COVID-19. Сейчас 51 анализ отобраны и находится на обследовании. Результаты будут известны завтра.

Все карантинные меры приняты на предыдущих заседаниях комиссий продолжаются. Что касается общественного транспорта, то вопрос о возобновлении перевозки пассажиров на период карантина на территории Середина-Будского района будет рассмотрен на следующем заседании комиссии в понедельник, 3 августа, и будет зависеть от результатов тестов на коронавирусной инфекцией.

В связи с тем, что работники экстренной медицинской помощи находятся на самоизоляции, неотложную помощь на территории города Середина-Буда и района расстоянием до 15 км обеспечивать неотложная медицинская помощь КНП «Середина-Будская ЦРБ». Остальные территории района будут обслуживать бригады «скорой» Ямпольского и Шосткинского районов.