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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:36108

На Середина-Будщине все работники «скорой» на самоизоляции

Сегодня, 30 июля, состоялось внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Главный врач КНП «Середина-Будская центральная районная больница» Виктория Муляр проинформировала членов комиссии, что на сегодня по информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины на территории района зафиксировано 13 случаев заболевания COVID-19. Сейчас 51 анализ отобраны и находится на обследовании. Результаты будут известны завтра.

Все карантинные меры приняты на предыдущих заседаниях комиссий продолжаются. Что касается общественного транспорта, то вопрос о возобновлении перевозки пассажиров на период карантина на территории Середина-Будского района будет рассмотрен на следующем заседании комиссии в понедельник, 3 августа, и будет зависеть от результатов тестов на коронавирусной инфекцией.

В связи с тем, что работники экстренной медицинской помощи находятся на самоизоляции, неотложную помощь на территории города Середина-Буда и района расстоянием до 15 км обеспечивать неотложная медицинская помощь КНП «Середина-Будская ЦРБ». Остальные территории района будут обслуживать бригады «скорой» Ямпольского и Шосткинского районов.

Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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