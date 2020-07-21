Отец не будет обжаловать приговор суда экс-полицейскому, который сбил его сына Евгений Григорец - отец мальчика, который умер в Конотопе 29 июля, сказал, что не будет подавать апелляцию на приговор бывшему полицейскому.

Об этом он рассказал Суспільному по телефону.

Судиться за возмещение морального вреда тоже не собирается, сказал он. В прокуратуре еще размышляют, подавать ли апелляцию из-за смерти мальчика.

«Обвиняемый полностью признал свою вину, он возместил материальный ущерб потерпевшим. Полностью обеспечивал их финансово, все расходы на лечение ребенка. В суде потерпевшая, мать мальчика, подтвердила этот факт», - сказала пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

По ее словам, женщина просила суд не лишать свободы обвиняемого, поскольку он им помогает и поддерживает их.

«Суд, несмотря на то, что прокурор просил 4 года лишения свободы, с отсрочкой 1 год, приговорил виновного к штрафу в размере 5100 грн без лишения права управлять транспортным средством», - отметила она.

Наталья Науменко объяснила, чем в суде аргументировали такое решение. «Сейчас он помогает финансово потерпевшей стороне и непосредственно право управления ему нужно для того, чтобы получать финансовое вознаграждение. То есть, сейчас его работа связана с управлением транспортным средством», - сообщила Н.Науменко.

«Он соглашается с приговором суда, общается постоянно с отцом. Предоставляет средства на похороны. Это никто не оставит», - сказал адвокат осужденного Владимир Кругляк.

Напомним: автомобиль полицейских сбила 10-летнего мальчика 7 июня 2019 года на пешеходном переходе. По версии следствия, сержант полиции, управляя автомобилем, не придерживался правил дорожного движения, превысил скорость. Он оказал первую медицинскую помощь. Тогда ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу и госпитализировали в реанимацию. Киевские врачи провели ребенку сложную операцию.

Две недели назад судья объявил приговор обвиняемому. Досудебное расследование дела проводило территориальное управление Государственного бюро расследований Полтавы.