В Сумском роддоме у роженицы обнаружили коронавирус

Как сообщили в медучреждении, будущая мама поступила на роды в ургентном порядке, пишет Ваш шанс. В понедельник, 28 июля, у нее был взят материал на исследование - так как она попала в число контактных лиц с ранее инфицированными. При этом у пациентки не было никаких признаков заболевания (ни повышенной температуры, ни катаральных проявлений). Болезнь протекала бессимптомно. В день выписки, в среду, из областного лабораторного центра пришел результат, что у женщины коронавирус. Ребенок здоров, COVID-19 у него не выявлен. Мама с малышом выписаны домой - под наблюдение семейного врача.
Как отмечают в роддоме, риск распространения инфекции в медучреждении - минимальный. Женщина рожала в индивидуальном родзале, затем - находилась в изолированной послеродовой палате. Медперсонал, который с ней контактировал, ушел на самоизоляцию. Проведена усиленная дезинфекция и санобработка всех помещений. Отделение работает в обычном режиме. Все сотрудники акушерского корпуса обследуются на коронавирус (как методом ПЦР, так и ИФА).
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