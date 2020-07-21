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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:35116

В Сумах задержали мужчину, который в течение 15 минут пытался изнасиловать двух женщин

Мужчину, который в течение 15 минут пытался изнасиловать двух горожанок, задержали в Сумах.

Сначала он набросился на 22-летнюю женщину, которая остановилась чтобы поправить обувь своему 5-летнему ребенку. На крики прибежали прохожие, которые сильно намяли бока злоумышленнику, но тот убежал. Пока молодую маму успокаивали, неподалеку снова раздался женский крик. Эти же прохожие бросились на помощь и оттащили этого же полуобнаженного мужчину от 15-летней девушки. Но он снова вырвался и убежал. Но уже через считанные минуты насильника задержали полицейские в кустах неподалеку от места преступления.

За сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней он может на 12 лет оказаться за решеткой, говорится в сюжете ТСН.

Право
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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