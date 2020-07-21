В Сумах задержали мужчину, который в течение 15 минут пытался изнасиловать двух женщин Мужчину, который в течение 15 минут пытался изнасиловать двух горожанок, задержали в Сумах.

Сначала он набросился на 22-летнюю женщину, которая остановилась чтобы поправить обувь своему 5-летнему ребенку. На крики прибежали прохожие, которые сильно намяли бока злоумышленнику, но тот убежал. Пока молодую маму успокаивали, неподалеку снова раздался женский крик. Эти же прохожие бросились на помощь и оттащили этого же полуобнаженного мужчину от 15-летней девушки. Но он снова вырвался и убежал. Но уже через считанные минуты насильника задержали полицейские в кустах неподалеку от места преступления.

За сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней он может на 12 лет оказаться за решеткой, говорится в сюжете ТСН.