В Шостке задержали картофельного вора Ранее судимый злоумышленник организовал своеобразный бизнес в Шостке. Ночью он выкапывал и похищал из чужих приусадебных участков молодой картофель, а на утро продавал его на рынке.

В полицию Шостки поступило несколько заявлений от местных жителей о том, что неизвестный ночью выкапывает и похищает с их земельных участков молодой картофель. При этом выкапывал на больших площадях.

Местный участковый офицер провел поисковую работу и установил причастность к кражам неоднократно судимого за имущественные преступления безработного 36-летнего жителя Шостки. Мужчина признался.

Как выяснилось, злоумышленник организовал своеобразный бизнес. Ночью промышлял по чужим огородам, выкапывая молодой картофель, а на утро продавал его на местном рынке. Деньги тратил на свои нужды и спиртное. Полицейские установили, что таким образом он похитил из чужих земельных участков около 60 килограммов овощей.

В отношении мужчины в полиции уже открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Окончательное наказание определит суд, сообщает полиция Сумщины.