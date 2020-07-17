Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03353

В Шостке задержали картофельного вора

Ранее судимый злоумышленник организовал своеобразный бизнес в Шостке. Ночью он выкапывал и похищал из чужих приусадебных участков молодой картофель, а на утро продавал его на рынке.

В полицию Шостки поступило несколько заявлений от местных жителей о том, что неизвестный ночью выкапывает и похищает с их земельных участков молодой картофель. При этом выкапывал на больших площадях.

Местный участковый офицер провел поисковую работу и установил причастность к кражам неоднократно судимого за имущественные преступления безработного 36-летнего жителя Шостки. Мужчина признался.

Как выяснилось, злоумышленник организовал своеобразный бизнес. Ночью промышлял по чужим огородам, выкапывая молодой картофель, а на утро продавал его на местном рынке. Деньги тратил на свои нужды и спиртное. Полицейские установили, что таким образом он похитил из чужих земельных участков около 60 килограммов овощей.

В отношении мужчины в полиции уже открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Окончательное наказание определит суд, сообщает полиция Сумщины.

Право Кража
view counter

По тематике

Вчера 11:57

На Сумщине из ФАПа украли компьютер

Оперативники установили, что к краже компьютера с фельдшерско-акушерского пункта в селе Рыбальское оказался причастен местный житель....

22.07.2020 17:51

В Шостке поймали любителя чужого имущества

Правоохранители уже доказали причастность 36-летнего мужчину к совершению двум кражам - из подвального и дачного помещений жителей Шостки....

20.07.2020 13:18

В Шостке женщина обокрала на пляже подростка

Находясь у водоема, злоумышленница воспользовалась ситуацией и похитила барсетку с ключами и мобильным телефоном одного из парней, отдыхавших рядом....

18.07.2020 10:49

В Шостке рецидивист украл у сожительницы 20 тысяч

В Шостке злоумышленник похитил у своей жены более 20 000 гривен, которые потом прогулял....

17.07.2020 13:47

На Сумщине полиция разоблачила мужчину в краже коровы

Злоумышленник воспользовался возможностью и забрал чужое животное с пастбища....

Новости

На Сумщине всего 1 новый случай коронавируса
Сегодня 09:31
Губернатор Сумщины по пьяни открыл стрельбу?
27.07.2020 17:31
Полиция Сумщины разыскивает псевдобанкира, который обогатился на 28 тыс. грн.
Сегодня 10:09
Сьогодні 140 років з дня народження художника з Сумщини Євдокима Мінюри
Сегодня 10:07
4 года проведет за решеткой шосткинец, который ограбил в подъезде женщину
Сегодня 09:46
Завтра у центрі Сум пройде Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід «Не лінуйся! Рухайся!»
Сегодня 08:33
В Шостке задержали картофельного вора
Сегодня 08:03
Как патрульные ловили насильника, напавшего на двух сумчанок (видео)
Вчера 23:09
Сумской нардеп сдал тест на коронавирус
Вчера 21:12
На Шосткинщине 15-летний подросток перевернулся на мотоцикле с коляской
Вчера 20:59
В Сумах задержали мужчину, который в течение 15 минут пытался изнасиловать двух женщин
Вчера 20:35
В Сумском роддоме у роженицы обнаружили коронавирус
Вчера 18:01
view counter

Статьи

Маски на заняттях – необов’язково, контроль за станом здоров’я, заборона «шведського столу» в їдальнях –рекомендації МОЗ школам для роботи з 1 вересня
Вчера 20:30
Тетяна Рябуха, народний депутат України від партії «Слуга народу», звітує перед виборцями
29.07.2020 16:28
Місцеві вибори 2020: новели законодавства (інфографіка)
29.07.2020 13:33
День торгівлі з «АТБ»: де у Сумах завжди раді клієнту
27.07.2020 15:48
Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Больше 100 дней губернаторства
21.07.2020 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
21.07.2020 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
21.07.2020 14:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.