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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5613

Шосткинец обворовал пьяного знакомого, который спал на улице

В Шостке неоднократно судимый злоумышленник соблазнился на мобильный телефон знакомого, который в это время спал пьяный на улице.

О краже мобильного телефона в полицию сообщил сам 42-летний владелец. Он рассказал, что неизвестный на улице похитил его средство связи.

Проведя розыскные мероприятия, правоохранители установили причастность к краже неоднократно судимого 41-летнего местного жителя. Его разыскали и допросили. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что, идя по городу, увидел своего знакомого, который пьяный спал на обочине дороги. Оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что никто не видит, забрал у мужчины его мобильный. Гаджет сразу продал, а деньги потратил на свои нужды.

Полицейские уже установили место нахождения похищенного телефона, его изъяли и в ближайшее время вернут владельцу. В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы, окончательное наказание мужчине определит суд, сообщает полиция Сумщины.

Право Кража
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