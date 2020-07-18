Шосткинец обворовал пьяного знакомого, который спал на улице

О краже мобильного телефона в полицию сообщил сам 42-летний владелец. Он рассказал, что неизвестный на улице похитил его средство связи.
Проведя розыскные мероприятия, правоохранители установили причастность к краже неоднократно судимого 41-летнего местного жителя. Его разыскали и допросили. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что, идя по городу, увидел своего знакомого, который пьяный спал на обочине дороги. Оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что никто не видит, забрал у мужчины его мобильный. Гаджет сразу продал, а деньги потратил на свои нужды.
Полицейские уже установили место нахождения похищенного телефона, его изъяли и в ближайшее время вернут владельцу. В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы, окончательное наказание мужчине определит суд, сообщает полиция Сумщины.
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