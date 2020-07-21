На Шосткинщине 15-летний подросток перевернулся на мотоцикле с коляской В селе Клышки Шосткинского района 15-летний подросток за рулем мотоцикла с коляской не справился с управлением, как следствие – мототранспорт перевернулся.

О дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал несовершеннолетний, в полицию сообщили местные жители. На указанное место выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители выяснили, что в результате дорожной аварии пострадал 15-летний парень, который находился за рулем мотоцикла с коляской. Во время поворота налево он не справился с управлением и мотобайк перевернулся.

Пострадавшего подростка машиной «Скорой помощи» доставили в больницу, ему диагностировали ушибы, гематомы и перелом шейки левого бедра.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения».

Правоохранители напоминают, что управлять мотоциклом, мопедом или скутером можно только с 16-летнего возраста и только после получения водительского удостоверения соответствующей категории. Для мотоциклистов – это категория А, для водителей мопедов и мотороллеров или других двухколесных транспортных средств с объемом двигателя до 50 куб. см или электродвигателем до 4 кВт – категория А1. Кроме этого, мотоцикл, мопед или скутер нужно обязательно зарегистрировать и снарядить их номерным знаком, сообщает Шосткинский отдел полиции.