На Шосткинщине 15-летний подросток перевернулся на мотоцикле с коляской

О дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал несовершеннолетний, в полицию сообщили местные жители. На указанное место выехала следственно-оперативная группа.
Правоохранители выяснили, что в результате дорожной аварии пострадал 15-летний парень, который находился за рулем мотоцикла с коляской. Во время поворота налево он не справился с управлением и мотобайк перевернулся.
Пострадавшего подростка машиной «Скорой помощи» доставили в больницу, ему диагностировали ушибы, гематомы и перелом шейки левого бедра.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения».
Правоохранители напоминают, что управлять мотоциклом, мопедом или скутером можно только с 16-летнего возраста и только после получения водительского удостоверения соответствующей категории. Для мотоциклистов – это категория А, для водителей мопедов и мотороллеров или других двухколесных транспортных средств с объемом двигателя до 50 куб. см или электродвигателем до 4 кВт – категория А1. Кроме этого, мотоцикл, мопед или скутер нужно обязательно зарегистрировать и снарядить их номерным знаком, сообщает Шосткинский отдел полиции.
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