Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:59220

На Шосткинщине 15-летний подросток перевернулся на мотоцикле с коляской

В селе Клышки Шосткинского района 15-летний подросток за рулем мотоцикла с коляской не справился с управлением, как следствие – мототранспорт перевернулся.

О дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал несовершеннолетний, в полицию сообщили местные жители. На указанное место выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители выяснили, что в результате дорожной аварии пострадал 15-летний парень, который находился за рулем мотоцикла с коляской. Во время поворота налево он не справился с управлением и мотобайк перевернулся.

Пострадавшего подростка машиной «Скорой помощи» доставили в больницу, ему диагностировали ушибы, гематомы и перелом шейки левого бедра.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения».

Правоохранители напоминают, что управлять мотоциклом, мопедом или скутером можно только с 16-летнего возраста и только после получения водительского удостоверения соответствующей категории. Для мотоциклистов – это категория А, для водителей мопедов и мотороллеров или других двухколесных транспортных средств с объемом двигателя до 50 куб. см или электродвигателем до 4 кВт – категория А1. Кроме этого, мотоцикл, мопед или скутер нужно обязательно зарегистрировать и снарядить их номерным знаком, сообщает Шосткинский отдел полиции.

Право Дтп
view counter

По тематике

В Конотопе дали 3 года за пьяное ДТП
Сегодня 16:54

В Конотопе дали 3 года за пьяное ДТП

К 3 годам лишения свободы осужден мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП....

В ДТП на Сумщине пострадали водитель и два пассажира
Вчера 12:24

В ДТП на Сумщине пострадали водитель и два пассажира

Происшествие произошло сегодня, 29 июля, около 3.30 утра на автотрассе Сумы-Ромны, вблизи села Камышанка Недригайловского района....

В Ромнах сбили велосипедистку
Вчера 11:02

В Ромнах сбили велосипедистку

28 июля в Межрегиональный центра быстрого реагирования ГСЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в городе Ромны по улице...

Во время аварии в Сумах травмировался велосипедист (видео)
28.07.2020 12:59

Во время аварии в Сумах травмировался велосипедист (видео)

В Сумах 27 июля произошла авария с участием велосипедиста и автомобиля....

В Сумах очередная авария с маршруткой
28.07.2020 08:01

В Сумах очередная авария с маршруткой

Сегодня, 28 июля, на перекрёстке улиц. Боровая и Римского-Корсакова произошло ДТП....

Новости

На Сумщине уже 484 случая коронавируса: подробности
Сегодня 09:30
На Сумщине умер мужчина, у которого был подтвержден COVID-19
Вчера 10:41
Губернатор Сумщины по пьяни открыл стрельбу?
27.07.2020 17:31
Как патрульные ловили насильника, напавшего на двух сумчанок (видео)
Сегодня 23:09
Сумской нардеп сдал тест на коронавирус
Сегодня 21:12
На Шосткинщине 15-летний подросток перевернулся на мотоцикле с коляской
Сегодня 20:59
В Сумах задержали мужчину, который в течение 15 минут пытался изнасиловать двух женщин
Сегодня 20:35
В Сумском роддоме у роженицы обнаружили коронавирус
Сегодня 18:01
Отец не будет обжаловать приговор суда экс-полицейскому, который сбил его сына
Сегодня 17:46
На Середина-Будщине все работники «скорой» на самоизоляции
Сегодня 17:36
В Конотопе дали 3 года за пьяное ДТП
Сегодня 16:54
В Сумах определили места торговли бахчевыми
Сегодня 16:35
view counter

Статьи

Маски на заняттях – необов’язково, контроль за станом здоров’я, заборона «шведського столу» в їдальнях –рекомендації МОЗ школам для роботи з 1 вересня
Сегодня 20:30
Тетяна Рябуха, народний депутат України від партії «Слуга народу», звітує перед виборцями
Вчера 16:28
Місцеві вибори 2020: новели законодавства (інфографіка)
Вчера 13:33
День торгівлі з «АТБ»: де у Сумах завжди раді клієнту
27.07.2020 15:48
Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Больше 100 дней губернаторства
21.07.2020 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
21.07.2020 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
21.07.2020 14:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.