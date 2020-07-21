Сумской нардеп сдал тест на коронавирус

Об этом он написал в Фейсбуке.
«Сегодня узнал о короновирусе у коллеги Павла Халимона, сразу сделал тест! Результат отрицательный! Жив, здоров, работаем дальше!!!», - написал он.
29 июля стало известно, что у пациентки Сумского городского роддома обнаружен коронавирус - ПЦР-тест на COVID-19 оказался положительным....
Минздрав и Минобразования утвердили критерии, согласно которым будут работать школы с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса....
Минздрав обновил список регионов с запретом на ослабление карантина: их количество увеличилось до 13....
Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям....
Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....