Сумской нардеп сдал тест на коронавирус Нардеп-списочник партии «Слуга народа», сумчанин Михаил Аначенко сдал тест на коронавирус.

Об этом он написал в Фейсбуке.

«Сегодня узнал о короновирусе у коллеги Павла Халимона, сразу сделал тест! Результат отрицательный! Жив, здоров, работаем дальше!!!», - написал он.