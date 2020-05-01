Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 23:09160

Как патрульные ловили насильника, напавшего на двух сумчанок (видео)

Сумские патрульные по горячим следам задержали мужчину, вероятно, причастного к совершению сексуальных действий насильственного характера.

«Меня и еще одну девушку пытался изнасиловать неизвестный, срочно приезжайте», - такое сообщение недавно получили патрульные.

Выяснилось, что вечером 22-летняя женщина вместе со своим малолетней ребенком возвращалась домой по улице Заливной. Когда она остановилась чтобы поправить обувь ребенку, сзади на нее набросился неизвестный мужчина. Он повалил ее на землю и начал душить, вероятно, с целью дальнейшего изнасилования. На крики женщины отреагировали знакомые, которые находились неподалеку. Увидев мужчин, напуганный нападающий бросился бежать. Пока граждане оказывали помощь женщине, неподалеку снова раздался женский крик. Мужчины снова бросились на помощь, где увидели этого же полуобнаженного мужчину, который напал на девушку. Они оттащили преступника от 15-летней девушки, а тот быстро скрылся с места происшествия. В это время в полицию уже звонила женщина, на которую было совершено первое нападение.

Получив приметы злоумышленника, стражи порядка бросились на его поиски.

«Во время поисков мы говорили другим женщинам, чтобы они были внимательными, осторожно и максимально быстро шли домой. Самого же гражданина удалось оперативно разыскать по горячим следам. Он скрывался в кустах на улице Героев Крут. Мы задержали его, надев наручники, а также вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции», - рассказывает полицейский 3-й роты УПП в Сумской области Вячеслав Захарченко.

Задержанным оказался 35-летний сумчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и изнасилования.

Сейчас следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 153 (Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица) УК. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и уже объявили подозрение в совершении преступления.

Право Изнасилование
view counter

По тематике

28.07.2020 16:59

В Сумах полиция оперативно задержала насильника

Жертвой нападения стала несовершеннолетняя девушка. Правоохранители задержали нападавшего и объявили ему подозрение в совершении сексуального насилия....

В Сумах в деле по обвинению 16-летнего парня в изнасиловании вызывают свидетелей
20.07.2020 17:48

В Сумах в деле по обвинению 16-летнего парня в изнасиловании вызывают свидетелей

Для вызова свидетелей отложено рассмотрение дела в отношении 16-летнего парня, которого обвиняют в изнасиловании (часть 1 статьи 152 УК Украины)...

На Сумщине взяли под стражу подозреваемого в систематическом изнасиловании падчерицы
01.06.2020 12:09

На Сумщине взяли под стражу подозреваемого в систематическом изнасиловании падчерицы

По ходатайству Роменской местной прокуратуры 41-летнему мужчине, который, по предварительным данным, в течение двух лет насиловал свою падчерицу, избрана мера...

Назначено к рассмотрению дело по обвинению 16-летнего сумчанина в изнасиловании
06.05.2020 16:18

Назначено к рассмотрению дело по обвинению 16-летнего сумчанина в изнасиловании

Дело в отношении 16-летнего парня, которого обвиняют в изнасиловании (часть 1 статьи 152 УК Украины) и нанесении потерпевшей легких телесных...

В Сумах обвиняемому в изнасиловании экс-кадету избрана мера пресечения
01.05.2020 07:06

В Сумах обвиняемому в изнасиловании экс-кадету избрана мера пресечения

Обвиняемому в изнасиловании экс-кадету избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста....

Новости

На Сумщине уже 484 случая коронавируса: подробности
Сегодня 09:30
На Сумщине умер мужчина, у которого был подтвержден COVID-19
Вчера 10:41
Губернатор Сумщины по пьяни открыл стрельбу?
27.07.2020 17:31
Как патрульные ловили насильника, напавшего на двух сумчанок (видео)
Сегодня 23:09
Сумской нардеп сдал тест на коронавирус
Сегодня 21:12
На Шосткинщине 15-летний подросток перевернулся на мотоцикле с коляской
Сегодня 20:59
В Сумах задержали мужчину, который в течение 15 минут пытался изнасиловать двух женщин
Сегодня 20:35
В Сумском роддоме у роженицы обнаружили коронавирус
Сегодня 18:01
Отец не будет обжаловать приговор суда экс-полицейскому, который сбил его сына
Сегодня 17:46
На Середина-Будщине все работники «скорой» на самоизоляции
Сегодня 17:36
В Конотопе дали 3 года за пьяное ДТП
Сегодня 16:54
В Сумах определили места торговли бахчевыми
Сегодня 16:35
view counter

Статьи

Маски на заняттях – необов’язково, контроль за станом здоров’я, заборона «шведського столу» в їдальнях –рекомендації МОЗ школам для роботи з 1 вересня
Сегодня 20:30
Тетяна Рябуха, народний депутат України від партії «Слуга народу», звітує перед виборцями
Вчера 16:28
Місцеві вибори 2020: новели законодавства (інфографіка)
Вчера 13:33
День торгівлі з «АТБ»: де у Сумах завжди раді клієнту
27.07.2020 15:48
Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Больше 100 дней губернаторства
21.07.2020 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
21.07.2020 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
21.07.2020 14:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.