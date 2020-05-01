Как патрульные ловили насильника, напавшего на двух сумчанок (видео) Сумские патрульные по горячим следам задержали мужчину, вероятно, причастного к совершению сексуальных действий насильственного характера.

«Меня и еще одну девушку пытался изнасиловать неизвестный, срочно приезжайте», - такое сообщение недавно получили патрульные.

Выяснилось, что вечером 22-летняя женщина вместе со своим малолетней ребенком возвращалась домой по улице Заливной. Когда она остановилась чтобы поправить обувь ребенку, сзади на нее набросился неизвестный мужчина. Он повалил ее на землю и начал душить, вероятно, с целью дальнейшего изнасилования. На крики женщины отреагировали знакомые, которые находились неподалеку. Увидев мужчин, напуганный нападающий бросился бежать. Пока граждане оказывали помощь женщине, неподалеку снова раздался женский крик. Мужчины снова бросились на помощь, где увидели этого же полуобнаженного мужчину, который напал на девушку. Они оттащили преступника от 15-летней девушки, а тот быстро скрылся с места происшествия. В это время в полицию уже звонила женщина, на которую было совершено первое нападение.

Получив приметы злоумышленника, стражи порядка бросились на его поиски.

«Во время поисков мы говорили другим женщинам, чтобы они были внимательными, осторожно и максимально быстро шли домой. Самого же гражданина удалось оперативно разыскать по горячим следам. Он скрывался в кустах на улице Героев Крут. Мы задержали его, надев наручники, а также вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции», - рассказывает полицейский 3-й роты УПП в Сумской области Вячеслав Захарченко.

Задержанным оказался 35-летний сумчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и изнасилования.

Сейчас следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 153 (Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица) УК. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и уже объявили подозрение в совершении преступления.